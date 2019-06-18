Встановлення металевих стовпчиків перед пішохідними переходами стане обов'язковим - Мінрегіон
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Міністерство регіонального розвитку (Мінрегіон) затвердило нововведенні зміни до державних будівельних норм (ДБН). В них, зокрема, міститься вимога про встановлення біля пішохідних переходів, на їх тротуарній частині, металевих стовпчиків. Про це повідомляє УНН із посиланням на Урядовий портал, який приводить слова заступника очільника Мінрегіону Льва Парцхаладзе.
Нові ДБН будуть реалізовані для підвищення безпеки пішоходів та торкнуться як питання будівництва нових доріг, так і реконструкції та капремонту існуючих.
“Думаю, багато хто помічав, що на вулицях Києва та інших міст біля пішохідних переходів почали з’являтися спеціальні огородження — металеві стовпчики. Вони дуже потрібні, щоб підвищити безпеку пішоходів, адже у разі наїзду авто або іншої надзвичайної ситуації вони можуть притримати удар та зменшити наслідки аварії, тим самим врятувати людям життя”, — підкреслив заступник міністра.
Парцхаладзе додав, що у майбутньому цю норму приймуть як обов’язкову.
Уряд нагадав, що наразі вже діє аналогічна норма, згідно з якою всі зупинки громадського транспорту повинні обов’язково проектуватися з захисними огородженнями стовпчиками.
Довідково: Державні будівельні норми (ДБН) — обов’язкові до виконання нормативні акти, які використовуються під час проектування нових та реконструкції існуючих будівель, кварталів, мікрорайонів, вулиць і доріг відповідно до їх призначення.
Нагадаємо, у Мінрегіоні хочуть огородити колії задля безпеки.