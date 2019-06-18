Встановлення металевих стовпчиків перед пішохідними переходами стане обов'язковим - Мінрегіон

КИЇВ. 19 червня. УНН. Міністерство регіонального розвитку (Мінрегіон) затвердило нововведенні зміни до державних будівельних норм (ДБН). В них, зокрема, міститься вимога про встановлення біля пішохідних переходів, на їх тротуарній частині, металевих стовпчиків. Про це повідомляє УНН із посиланням на Урядовий портал, який приводить слова заступника очільника Мінрегіону Льва Парцхаладзе.