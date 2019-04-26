У Мінрегіоні хочуть огородити колії задля безпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства планує забезпечити безпеку біля залізничних колій, огородивши їх парканами або насадженнями, що має знизити кількість нещасних випадків. Про це повідомляє прес-служба Мінрегіону, передає УНН.
"Місця, які безпосередньо прилягають до колій швидкісних поїздів є дуже небезпечними. Щоб підвищити безпеку людей біля залізничних колій і мінімізувати кількість нещасних випадків та аварій, ми ввели проектування огороджувальних парканів або лісонасаджень, які не дозволять потрапляти на небезпечні ділянки швидкісного руху поїздів. Ця норма міститься у новому ДБН щодо залізниць колії. ДБН вступив в дію з 1 квітня цього року", - повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе.
Очікується, що це дозволить на 30% зменшити аварії і нещасні випадки на коліях.
Згідно з нормою, для недопущення виходу на колії на ділянках організації швидкісного руху поїздів в усіх випадках слід встановлювати огороджувальні паркани або ділянки лісів у вигляді лісосмуг. Якщо це будуть робитися огороджувальні лісонасадження, то вони повинні утворювати щільну безперервну лінію захисту. У місцях їх розривів повинні влаштовуватися механічні загорожі. Виняток складають природні та штучні перешкоди для виходу на колії. Наприклад, водойми, заболочена місцевість, скельні виїмки, будинки, гаражі тощо.
Нагадаємо, у Харкові поїзд збив чоловіка на смерть.
Довідка: Новий ДБН В.2.3.-19:2018 "Споруди транспорту. Залізниці колії 1520 мм. Норми проектування" розроблений Українським державним університетом залізничного транспорту (УкрДУЗТ) і розповсюджується на:
- проектування і будівництво залізниць колії 1520 мм зі звичайним рухом поїздів та прискореним рухом пасажирських і приміських поїздів, нових залізничних ліній, додаткових головних колій, під’їзних колій;
- реконструкцію і капремонт існуючих ліній, окремих споруд і пристроїв загальної мережі залізниць України;
- проектування та будівництво залізничних ліній зі швидкісним рухом пасажирських поїздів.