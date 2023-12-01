Вследствие российской агрессии в Украине пострадали 863 объекта культурного наследия

За период с 24 февраля 2022 года по 25 ноября 2023 года российские захватчики повредили или разрушили в Украине 863 объекта культурного наследия.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информационной политики.

МКИП продолжает фиксировать повреждения памятников культурного наследия в Украине в результате российской агрессии. За период с 24 февраля 2022 года по 25 ноября 2023 года разрушено или повреждено 863 объекта культурного наследия - говорится в сообщении.

Как отмечается, с начала полномасштабного вторжения России, было полностью разрушено 23 памятники, частично повреждено 663 памятников; также указывается о 177 объектах, степень повреждения которых остается неизвестной.

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Среди 863 объектов культурного наследия, которые были повреждены или разрушены, 119 - памятников национального значения, 674 - местного значения, и 70 только что выявленных.

В частности, памятники архитектуры составляют 276 объектов, архитектуры и градостроительства - 252, истории - 200, архитектуры, истории - 33, монументального искусства - 19, градостроительства, монументального искусства - 17, археологии - 18, архитектуры и градостроительства, истории - 38, градостроительства - 5, науки и техники - 2, садово-паркового искусства - 1, архитектуры и градостроительства, монументального искусства - 1, архитектуры, монументального искусства - 1.

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