КХ требует удалить украинские тексты Э. Хемингуэя из интернет-ресурсов
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. "Видавництво Старого Лева" приобрело права на все произведения выдающегося литератора, лауреата Нобелевской и Пулицеровской премий Эрнеста Хемингуэя. Вскоре они выйдут на украинский язык в переводах известных отечественных переводчиков, однако доступны украинским тексты в интернет-ресурсах должны быть удалены, передает УНН со ссылкой на Сultprostir.
Сообщается, что КХ начало переговоры с компанией-правообладателем Hemingway Foreign Rights Trust больше года назад и в конце добилось разрешения на публикацию текстов американского классика.
В издательстве отмечают, что во время переговоров им пришлось столкнуться с трудностями, связанными с восприятием украинской среды "как, где несерьезно относятся к авторскому праву".
"Речь идет, прежде всего, о большой доле пиратского контента на украинском языке, который появляется практически одновременно с легальными изданиями или, как в случае творчества Э. Хемингуэя, является незаконно обнародованному в свободном доступе в виде оцифрованных версий изданий советских времен," - объясняют представители КХ.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Книга "# Непринужденные" расскажет о любви и войне "легко"
Итак, чтобы произведения Эрнеста Хемингуэя можно было перевести и издать на украинском, необходимо обеспечить для этого правовое поле.
КХ настаивает, чтобы все интернет-ресурсы, где опубликованы электронные версии произведений Хемингуэя или их части на украинском языке, удалили эти тексты.
"В противном случае нарушение авторских и имущественных прав будет рассматриваться в судебном порядке", - добавляют издатели.