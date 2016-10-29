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15 марта, 19:03 • 116756 просмотра

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КХ требует удалить украинские тексты Э. Хемингуэя из интернет-ресурсов

КХ требует удалить украинские тексты Э. Хемингуэя из интернет-ресурсов

Киев • УНН

 • 6413 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. "Видавництво Старого Лева" приобрело права на все произведения выдающегося литератора, лауреата Нобелевской и Пулицеровской премий Эрнеста Хемингуэя. Вскоре они выйдут на украинский язык в переводах известных отечественных переводчиков, однако доступны украинским тексты в интернет-ресурсах должны быть удалены, передает УНН со ссылкой на Сultprostir.

Сообщается, что КХ начало переговоры с компанией-правообладателем Hemingway Foreign Rights Trust больше года назад и в конце добилось разрешения на публикацию текстов американского классика.

В издательстве отмечают, что во время переговоров им пришлось столкнуться с трудностями, связанными с восприятием украинской среды "как, где несерьезно относятся к авторскому праву".

"Речь идет, прежде всего, о большой доле пиратского контента на украинском языке, который появляется практически одновременно с легальными изданиями или, как в случае творчества Э. Хемингуэя, является незаконно обнародованному в свободном доступе в виде оцифрованных версий изданий советских времен," - объясняют представители КХ.

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Итак, чтобы произведения Эрнеста Хемингуэя можно было перевести и издать на украинском, необходимо обеспечить для этого правовое поле.

КХ настаивает, чтобы все интернет-ресурсы, где опубликованы электронные версии произведений Хемингуэя или их части на украинском языке, удалили эти тексты.

"В противном случае нарушение авторских и имущественных прав будет рассматриваться в судебном порядке", - добавляют издатели.

 

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