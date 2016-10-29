ВСЛ вимагає видалити українські тексти Е.Хемінгуея з інтернет-ресурсів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. “Видавництво Старого Лева” придбало права на всі твори видатного літератора, лауреата Нобелівської та Пуліцерівської премій Ернеста Хемінгуея. Невдовзі вони вийдуть українською мовою у перекладах відомих вітчизняних перекладачів, проте доступні українською тексти в інтернет-ресурсах мають бути видаленими, передає УНН з посиланням на Сultprostir.
Повідомляється, що ВСЛ розпочало переговори з компанією-правовласником Hemingway Foreign Rights Trust більше року тому і врешті домоглося дозволу на публікацію текстів американського класика.
У видавництві зазначають, що під час переговорів їм довелося стикнутися з труднощами, пов’язаними зі сприйняттям українського середовища “як такого, де несерйозно ставляться до авторського права”.
“Мова йде, перш за все, про велику частку піратського контенту українською мовою, який з’являється практично одночасно з легальними виданнями або, як у випадку творчості Е.Хемінгуея, є незаконно оприлюдненим у вільному доступі у вигляді оцифрованих версій видань радянських часів,” — пояснюють представники ВСЛ.
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Отже, щоб твори Ернеста Хемінгуея можна було перекласти й видати українською, необхідно забезпечити для цього правове поле.
ВСЛ наполягає, щоб усі інтернет-ресурси, де опубліковані електронні версії творів Хемінгуея чи їхні частини українською мовою, видалили ці тексти.
“В іншому випадку порушення авторських та майнових прав розглядатиметься в судовому порядку,” — додають видавці.