Все, кто въезжает в Китай, будут сдавать отпечатки пальцев
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Власти Китая начинают собирать отпечатки пальцев у всех иностранцев, въезжающих на территорию страны. Об этом сообщили в министерстве общественной безопасности КНР, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Новая система сначала будет опробована в международном аэропорту города Шэньчжэнь (южная провинция Гуандун). Там она начнет работать с 10 февраля.
До конца этого года ее введут во всех пунктах пересечения границы.
Отпечатки должны будут сдавать все иностранные граждане в возрасте от 14 до 70 лет, за исключением иностранных дипломатов.
Власть Китая сослалась на опыт других стран, в которых сдача отпечатков пальцев стала широко распространенной практикой.