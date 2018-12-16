Все, кто передвигается по дорогам Украины, видят как они изменились - Президент
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Президент Петр Порошенко заявляет, что строительство и восстановление дорог в Украине было, есть и будет оставаться одним из приоритетов его работы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
“Цифры говорят сами за себя. В 2013 или 2014 годах на дороги уходило 10 миллиардов гривен. Затем в 2015 — 20 миллиардов, 30 миллиардов — в 2016, затем 40 миллиардов в 2017-м. И сейчас 50 миллиардов, уже +55 миллардов. Извините, пожалуйста, но такой рост финансирования средств, причем с реструктуризацией задолженности означает, что дорожное строительство является моим приоритетом, является приоритетом парламента, приоритетом Правительства и оно будет продолжено”, — сказал Глава государства на пресс-конференции.
“И сегодня те, кто передвигаются по дорогам Украины, видят насколько качественно изменилось дорожное строительство”, — добавил Президент.
Как сообщал УНН, Порошенко недоволен уровнем борьбы с коррупцией.