Все, кто передвигается по дорогам Украины, видят как они изменились - Президент

“Цифры говорят сами за себя. В 2013 или 2014 годах на дороги уходило 10 миллиардов гривен. Затем в 2015 — 20 миллиардов, 30 миллиардов — в 2016, затем 40 миллиардов в 2017-м. И сейчас 50 миллиардов, уже +55 миллардов. Извините, пожалуйста, но такой рост финансирования средств, причем с реструктуризацией задолженности означает, что дорожное строительство является моим приоритетом, является приоритетом парламента, приоритетом Правительства и оно будет продолжено”, — сказал Глава государства на пресс-конференции.

“И сегодня те, кто передвигаются по дорогам Украины, видят насколько качественно изменилось дорожное строительство”, — добавил Президент.

Как сообщал УНН, Порошенко недоволен уровнем борьбы с коррупцией.