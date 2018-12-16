Всі, хто пересувається дорогами України, бачать як вони змінилися – Президент
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Президент Петро Порошенко наголошує, що будівництво та відновлення доріг в Україні було, є і буде залишатися одним із пріоритетів його роботи. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.
“Цифри кажуть самі за себе. В 2013 чи 2014 роках на дороги витрачалося 10 мільярдів гривень. Потім у 2015 — 20 мільярдів, 30 мільярдів — у 2016, потім 40 мільярдів в 2017-му. І зараз 50 мільярдів, уже 55 мільярдів. Вибачте, будь ласка, але таке зростання фінансування коштів, при чому з реструктуризацією заборгованості означає, що дорожнє будівництво є моїм пріоритетом, є пріоритетом Парламенту, пріоритетом Уряду і воно буде продовжено”, — сказав Глава держави на прес-конференції.
“І сьогодні ті, хто пересуваються дорогами України, бачать наскільки якісно змінилося дорожнє будівництво”, — додав Президент.
Як повідомляв УНН, Порошенко незадоволений рівнем боротьби з корупцією.