Всеукраинская эколига требует от власти проверить состояние "Глубоководного выпуска", чтобы избежать техногенной катастрофы
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. Всеукраинская экологическая лига требует от чиновников и горсовета Одессы не допустить техногенной катастрофы, в частности, проверить состояние воды в Черном море, а также состояние неработающего сейчас проекта "Глубоководный выпуск" и принять соответствующие меры контроля. Об этом Всеукраинская экологическая лига сообщила УНН.
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"Эксперты Всеукраинской экологической лиги требуют от правительственных структур предоставить указания для проведения компетентными учреждениями физико-химического, бактериологического анализа прибрежных вод, оценить масштабы и степень деградации экосистемы, разработать проект по минимизации имеющихся последствий.
Всеукраинская экологическая лига требует от Одесского городского совета, Государственной экологической инспекции в Одесской области провести проверки по выполнению проекта "Глубоководный выпуск" и осуществлять дальнейший контроль для избежания возможной техногенной катастрофы", - говорится в заявлении.
Детали
Во Всеукраинской экологической лиге заявили, что без запуска "Глубоководного выпуска" Одесский регион ждет техногенная катастрофа, ибо ряд важных объектов инфраструктуры и промышленности попадают под угрозу подтопления.
Напомним
Проект "Глубоководный выпуск" более 10 лет назад реализовывала компания экс-депутата Руслана Тарпана Incor Group. Тогда правительство выделило на работы 600 млн грн.
Однако с течением времени "Глубоководный выпуск" не запустился: на строительстве разворовывались средства.
Как установили правоохранители, путем завышения цен и объемов работ, компании Тарпана присвоили сотни миллионов гривен. Сам он получил статус главного подозреваемого и сбежал из Украины. Впоследствии Тарпана объявили во всеукраинский розыск. А в конце прошлого года — в международный розыск.
В настоящее время суд избрал Тарпану меру пресечения в виде заочного содержания под стражей, после экстрадиции подозреваемого (по информации следствия он может скрываться в ОАЭ или Болгарии), ему грозит до 12 лет заключения.