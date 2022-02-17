Всеукраїнська еколіга вимагає від влади перевірити стан "Глибоководного випуску", аби уникнути техногенної катастрофи
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. Всеукраїнська екологічна ліга вимагає від урядовців та міськради Одеси не допустити техногенної катастрофи, зокрема, перевірити стан води у Чорному морі, а також стан проекту "Глибоководний випуск", який зараз не працює, та вжити відповідних заходів контролю. Про це Всеукраїнська екологічна ліга повідомила УНН.
Цитата
"Експерти Всеукраїнської екологічної ліги вимагають від урядових структур надати вказання для проведення компетентними установами фізико-хімічного, бактеріологічного аналізу прибережних вод, оцінити масштаби та ступінь деградації екосистеми, розробити проект щодо мінімізації наявних наслідків.
Всеукраїнська екологічна ліга вимагає від Одеської міської ради, Державної екологічної інспекції в Одеській області провести перевірки щодо виконання проекту "Глибоководний випуск" та здійснювати подальший контроль для уникнення можливої техногенної катастрофи", - йдеться у заяві.
Деталі
У Всеукраїнській екологічній лізі заявили, що без запуску "Глибоководного випуску" на Одеський регіон очікує техногенна катастрофа, бо низка важливих об’єктів інфраструктури та промисловості потрапляють під загрозу підтоплення.
Нагадаємо
Проект "Глибоководний випуск" більше ніж 10 років тому реалізовувала компанія ексдепутата Руслана Тарпана Incor Group. Тоді уряд виділив на роботи 600 млн грн.
Однак з плином часу "Глибоководний випуск" не запустився: на будівництві розкрадалися кошти.
Як виявили правоохоронці, шляхом завищення цін та обсягів робіт, компанії Тарпана привласнили сотні мільйонів гривень. Сам він отримав статус головного підозрюваного і втік з України. Згодом Тарпана оголосили у всеукраїнський розшук. А наприкінці минулого року — у міжнародний розшук.
Наразі суд обрав Тарпану міру запобіжного заходу у вигляді заочного тримання під вартою, після екстрадиції підозрюваного (за інформацією слідства він може переховуватися в ОАЕ чи Болгарії), йому загрожує до 12 років ув’язнення.