Всемирный день за достойный труд, день хлопка. Что еще можно отметить 7 октября
Киев • УНН
Киев. 7 октября. УНН. Сегодня, 7 октября, отмечается Всемирный день за достойный труд. Событие было основано в 2007 году по инициативе Международной организации труда, пишет УНН.
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Всемирный день за достойную оплату труда стал глобальным ответом профсоюзов на антисоциальные действия правительств и транснациональных корпораций, игнорирование ими прав наемных работников во время финансово-экономических кризисов.
Термин “достойный труд” приобрел практический смысл в 1999 году. Достойный труд — это соблюдение признанных в международной среде норм и принципов в сфере труда, расширение масштабов социальной защиты для всех работников, усиление взаимодействия государственных органов, организаций работодателей и работников и социального диалога в решении основных социально-экономических проблем.
7 октября — это и день хлопка. Правда, не того “хлопка” который периодического случается для россиян в Крыму и приграничных областях рф, а хлопка как сырья.
Мероприятие возникло в 2019 году по инициативе четырех африканских стран-производителей хлопка: Бенина, Буркина-Фасо, Чада и Мали. Его цель — показать, что хлопок это не просто сырье и товар, а еще и источник средств к существованию для миллионов людей по всему миру. Ведь именно производство хлопка является основой экономик многих наименее развитых стран.
С 1993 года первая суббота октября — Всемирный день стомированных больных.
Стома — это отверстие из кишечника, которое выводят на стенку живота или другое место для отвода каловых масс. Является результатом недугов, поражающих кишечник человека, — онкологических заболеваний, колита, болезни Крона и тому подобное.
После такой операции люди не могут жить полноценной жизнью, часто замыкаются в себе.
обытие призвано проинформировать общество об актуальности данной проблемы, психологически поддержать больных.
Еще 7 октября — Международный день осведомленности о тригеминальной невралгии — невралгии тройничного нерва.
Тройничный нерв выходит на поверхность возле виска и разделяется на три ветви — глазной, верхнечелюстной и нижнечелюстной.
Из-за того, что тригеминальная невралгия является редким заболеванием, пациентам сначала довольно часто ставят неправильный диагноз. Чаще всего она диагностируется у женщин старше 50-ти лет.
В 70% клинических случаев диагностируется правостороннее поражение, 29% приходится на левостороннюю локализацию и еще 1% — на двустороннюю невралгию
Невралгия тройничного нерва является наиболее болезненным состоянием по сравнению с другими видами боли.
Также сегодня можно отметить День почтальона и день экономных развлечений.
По церковному календарю сегодня день памяти мучеников Сергия и Вакха.
Мужчины служили в армии, и тайно исповедовали христианство. Когда об этом узнал правитель, то сильно разозлился. Сергея и Вакха лишили всех почестей и отправили в ссылку в Сирию.
Там их схватили язычники. Вакх умер от пыток, а Сергею через некоторое время отрубили голову.
Именины сегодня празднуют Сергий, Демьян, Иосиф, Леонтий, Марк, Николай, Пелагея.