Всемирный день за достойную оплату труда стал глобальным ответом профсоюзов на антисоциальные действия правительств и транснациональных корпораций, игнорирование ими прав наемных работников во время финансово-экономических кризисов.

Термин “достойный труд” приобрел практический смысл в 1999 году. Достойный труд — это соблюдение признанных в международной среде норм и принципов в сфере труда, расширение масштабов социальной защиты для всех работников, усиление взаимодействия государственных органов, организаций работодателей и работников и социального диалога в решении основных социально-экономических проблем.

7 октября — это и день хлопка. Правда, не того “хлопка” который периодического случается для россиян в Крыму и приграничных областях рф, а хлопка как сырья.

Мероприятие возникло в 2019 году по инициативе четырех африканских стран-производителей хлопка: Бенина, Буркина-Фасо, Чада и Мали. Его цель — показать, что хлопок это не просто сырье и товар, а еще и источник средств к существованию для миллионов людей по всему миру. Ведь именно производство хлопка является основой экономик многих наименее развитых стран.

С 1993 года первая суббота октября — Всемирный день стомированных больных.

Стома — это отверстие из кишечника, которое выводят на стенку живота или другое место для отвода каловых масс. Является результатом недугов, поражающих кишечник человека, — онкологических заболеваний, колита, болезни Крона и тому подобное.

После такой операции люди не могут жить полноценной жизнью, часто замыкаются в себе.

обытие призвано проинформировать общество об актуальности данной проблемы, психологически поддержать больных.

Еще 7 октября — Международный день осведомленности о тригеминальной невралгии — невралгии тройничного нерва.

Тройничный нерв выходит на поверхность возле виска и разделяется на три ветви — глазной, верхнечелюстной и нижнечелюстной.

Из-за того, что тригеминальная невралгия является редким заболеванием, пациентам сначала довольно часто ставят неправильный диагноз. Чаще всего она диагностируется у женщин старше 50-ти лет.

В 70% клинических случаев диагностируется правостороннее поражение, 29% приходится на левостороннюю локализацию и еще 1% — на двустороннюю невралгию

Невралгия тройничного нерва является наиболее болезненным состоянием по сравнению с другими видами боли.

Также сегодня можно отметить День почтальона и день экономных развлечений.

По церковному календарю сегодня день памяти мучеников Сергия и Вакха.

Мужчины служили в армии, и тайно исповедовали христианство. Когда об этом узнал правитель, то сильно разозлился. Сергея и Вакха лишили всех почестей и отправили в ссылку в Сирию.

Там их схватили язычники. Вакх умер от пыток, а Сергею через некоторое время отрубили голову.

Именины сегодня празднуют Сергий, Демьян, Иосиф, Леонтий, Марк, Николай, Пелагея.