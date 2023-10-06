Всесвітній день за гідну працю, День бавовни. Що ще можна відзначити 7 жовтня
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Сьогодні, 7 жовтня, відзначається Всесвітній день за гідну працю. Подія була започаткована у 2007 році за ініціативи Міжнародної організації праці, пише УНН.
Всесвітній день за гідну оплату праці став глобальною відповіддю профспілок на антисоціальні дії урядів та транснаціональних корпорацій, ігнорування ними прав найманих працівників під час фінансово-економічних криз.
Термін “гідна праця” набув свого практичного змісту у 1999 році. Гідна праця — це дотримання визнаних в міжнародному середовищі норм і принципів у сфері праці, розширення масштабів соціального захисту для всіх працівників, посилення взаємодії державних органів, організацій роботодавців та працівників та соціального діалогу у розв’язанні основних соціально-економічних проблем.
7 жовтня — це і День бавовни. Щоправда, не тієї “бавовни” яка періодичної трапляється для росіян у Криму та прикордонних областях рф, а бавовни як сировини.
Подія виникла у 2019 році за ініціативи чотирьох африканських країн-виробників бавовни: Беніну, Буркіна-Фасо, Чаду та Малі. ЇЇ мета — показати, що бавовна це не просто сировина і товар, а ще й джерело засобів до існування для мільйонів людей по всьому світу. Адже саме виробництво бавовни є основою економік багатьох найменш розвинених країн.
З 1993 року перша субота жовтня — Всесвітній день стомованих хворих.
Стома — це отвір із кишківника, який виводять на стінку живота чи інше місце для відведення калових мас. Є результатом недуг, що уражають кишківник людини, — онкологічних захворювань, коліту, хвороби Крона тощо.
Після такої операції людини не можуть жити повноцінним життям, часто замикаються у собі.
Подія покликана проінформувати суспільство про актуальність даної проблеми, психологічно підтримати хворих.
Ще 7 жовтня — Міжнародний день поінформованості про тригемінальну невралгію — невралгію трійчастого нерву.
Трійчастий нерв виходить на поверхню поблизу скроні та розділюється на три гілки — очну, верхньощелепну та нижньощелепну.
Через те, що тригемінальна невралгія є рідкісним захворюванням, пацієнтам спершу досить часто ставлять неправильний діагноз. Найчастіше вона діагностується у жінок старше 50-ти років.
У 70% клінічних випадків діагностується правостороннє ураження, 29% припадає на лівосторонню локалізацію та ще 1% — на двосторонню невралгію
Невралгія трійчастого нерва є найбільш болючим станом у порівнянні з іншими видами болю.
Також сьогодні можна відзначити День листоноші та День економних розваг.
За церковним календарем сьогодні День пам’яті мучеників Сергія та Вакха.
Чоловіки служили у війську, і таємно сповідували християнство. Коли про це дізнався правитель, то сильно розлютився. Сергія та Вакха позбавили усіх почестей та відправили у заслання до Сирії.
Там їх схопили язичники. Вакх помер від катувань, а Сергію за деякий час відрубали голову.
Іменини сьогодні святкують Сергій, Дем’ян, Йосип, Леонтій, Марк, Микола, Пелагея.