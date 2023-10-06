Всесвітній день за гідну працю, День бавовни. Що ще можна відзначити 7 жовтня

Всесвітній день за гідну оплату праці став глобальною відповіддю профспілок на антисоціальні дії урядів та транснаціональних корпорацій, ігнорування ними прав найманих працівників під час фінансово-економічних криз.

Термін “гідна праця” набув свого практичного змісту у 1999 році. Гідна праця — це дотримання визнаних в міжнародному середовищі норм і принципів у сфері праці, розширення масштабів соціального захисту для всіх працівників, посилення взаємодії державних органів, організацій роботодавців та працівників та соціального діалогу у розв’язанні основних соціально-економічних проблем.

7 жовтня — це і День бавовни. Щоправда, не тієї “бавовни” яка періодичної трапляється для росіян у Криму та прикордонних областях рф, а бавовни як сировини.

Подія виникла у 2019 році за ініціативи чотирьох африканських країн-виробників бавовни: Беніну, Буркіна-Фасо, Чаду та Малі. ЇЇ мета — показати, що бавовна це не просто сировина і товар, а ще й джерело засобів до існування для мільйонів людей по всьому світу. Адже саме виробництво бавовни є основою економік багатьох найменш розвинених країн.

З 1993 року перша субота жовтня — Всесвітній день стомованих хворих.

Стома — це отвір із кишківника, який виводять на стінку живота чи інше місце для відведення калових мас. Є результатом недуг, що уражають кишківник людини, — онкологічних захворювань, коліту, хвороби Крона тощо.

Після такої операції людини не можуть жити повноцінним життям, часто замикаються у собі.

Подія покликана проінформувати суспільство про актуальність даної проблеми, психологічно підтримати хворих.

Ще 7 жовтня — Міжнародний день поінформованості про тригемінальну невралгію — невралгію трійчастого нерву.

Трійчастий нерв виходить на поверхню поблизу скроні та розділюється на три гілки — очну, верхньощелепну та нижньощелепну.

Через те, що тригемінальна невралгія є рідкісним захворюванням, пацієнтам спершу досить часто ставлять неправильний діагноз. Найчастіше вона діагностується у жінок старше 50-ти років.

У 70% клінічних випадків діагностується правостороннє ураження, 29% припадає на лівосторонню локалізацію та ще 1% — на двосторонню невралгію

Невралгія трійчастого нерва є найбільш болючим станом у порівнянні з іншими видами болю.

Також сьогодні можна відзначити День листоноші та День економних розваг.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті мучеників Сергія та Вакха.

Чоловіки служили у війську, і таємно сповідували християнство. Коли про це дізнався правитель, то сильно розлютився. Сергія та Вакха позбавили усіх почестей та відправили у заслання до Сирії.

Там їх схопили язичники. Вакх помер від катувань, а Сергію за деякий час відрубали голову.

Іменини сьогодні святкують Сергій, Дем’ян, Йосип, Леонтій, Марк, Микола, Пелагея.