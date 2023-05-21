Всемирный день памяти умерших от СПИДа - какая ситуация сейчас в Украине

На тот момент по всему миру было зарегистрировано несколько тысяч случаев заболеваний. О ВИЧ/СПИДе еще немного было известно. Организаторами и участниками акции стали люди, которых лично коснулась эта трагедия. С годами к Дню памяти умерших от СПИДа приобщались все больше государств и общественных организаций.

Какова ситуация с ВИЧ/СПИД сейчас в Украине?

Как сообщает Центр общественного здоровья МОЗ Украины, на конец 2022 года в Украине проживало 245 тысяч ВИЧ-позитивных людей.

За первые 3 месяца 2023 года, выявлено и зарегистрировано 2931 случай ВИЧ-инфекции. За этот же период зарегистрировано 795 случаев заболевания СПИДом, что на 20% больше аналогичного периода 2022 года, когда начались военные действия, но на 29% ниже показателя 2021 года. За январь-март 2023 года 401 человек от СПИДа умер.

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По информации главного санитарного врача Украины Игоря Кузина уже в апреле было зафиксировано еще 878 новых случаев ВИЧ. От СПИДа умерли 99 человек.

Почти 121 тысяча людей, живущих с ВИЧ в Украине по состоянию на первое апреля получали артиретровурусную терапию.

С началом полномасштабной войны на территории Украины в феврале 2022 года возникли проблемы по обеспечению эпиднадзора за ВИЧ-инфекцией, усложнилась логистика предоставления услуг по профилактике, тестированию, лечению от ВИЧ-инфекции и клинико-лабораторного мониторинга течения ВИЧ/СПИДа среди людей, живущих с ВИЧ, прежде всего в юго-восточных регионах. Негативные последствия, как и восстановление услуг населению в контексте эпидемии ВИЧ-инфекции, неравномерны, учитывая оперативные изменения, связанные с активностью боевых действий, последствиями разрушения медицинской инфраструктуры, миграцией населения, мониторингом ВИЧ-положительных ВПЛ и т.д.

По данным официальной регистрации, самый высокий уровень распространенности ВИЧ-инфекции на 100 000 населения — в Одесской (1 150,6), Днепропетровской (955,9), Николаевской (747,4), Херсонской (442,9), Киевской (458,4), Черниговской (432,0) областях и в г. Киев (633,3). По сравнению с аналогичным периодом 2022 года диспансерная группа по Украине увеличилась на 10%, за счет не полностью предоставленных сведений в 2022 году. Самый высокий прирост произошел в г. Киев (+ 40%), Ровенской (+ 22%) и Львовской (+ 12%) областях. Отрицательный прирост диспансерной группы наблюдают в Волынской (– 2%) области и в регионах, наиболее пострадавших в результате масштабной войны на территории страны: Херсонская (– 8%) и Луганская (– 11%) области, а для Донетчины невозможно осуществить анализ.

Дополнительно

По данным ВОЗ/ЮНЭЙДС, по состоянию на конец 2021 года с начала эпидемии на Земле, с начала эпидемии в мире 84,2 млн человек заразились ВИЧ и 40,1 млн человек умерли от болезней, обусловленных СПИДом.