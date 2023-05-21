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Всесвітній день пам’яті померлих від СНІДу – яка ситуація нині в Україні

Всесвітній день пам’яті померлих від СНІДу – яка ситуація нині в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 травня. УНН. Сьогодні у світі відзначається День пам’яті померлих від СНІДу. Вперше пам’ять цих людей вшанували у 1983 році у Сан-Франциско, пише УНН.

На той момент по всьому світу було зареєстровано декілька тисяч випадків захворювань. Про ВІЛ/СНІД ще небагато було відомо. Організаторами та учасниками акції стали люди, яких особисто торкнулася ця трагедія. З роками до відзначення Дня пам’яті померлих від СНІДу долучалися все більше держав та громадських організацій.

Яка ситуація з ВІЛ/СНІД нині в Україні?

Як повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ України, на кінець 2022 року в Україні проживало 245 тисяч ВІЛ-позитивних людей.

За перші 3 місяці 2023 року, виявлено та зареєстровано 2931 випадок ВІЛ-інфекції. За цей же період зареєстровано 795 випадків захворювання на СНІД, що на 20% більше аналогічного періоду 2022 року, коли почалися воєнні дії, але на 29% нижче показника 2021 року. За січень-березень 2023 року 401 особа від СНІДу померла.

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За інформацією головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна вже у квітні було зафіксовано ще 878 нових випадків ВІЛ. Від СНІДу померли 99 осіб.

Майже 121 тисяча людей, які живуть з ВІЛ в Україні станом на перше квітня отримували артиретровурусну терапію.
З початком повномасштабної війни на території України у лютому 2022 року постали проблеми щодо забезпечення епіднагляду за ВІЛ-інфекцією, ускладнилася логістика надання послуг із профілактики, тестування, лікування від ВІЛ-інфекції та клініко-лабораторного моніторингу перебігу ВІЛ/СНІДу серед людей, які живуть з ВІЛ, насамперед у південно-східних регіонах. Негативні наслідки, як і відновлення послуг населенню в контексті епідемії ВІЛ-інфекції, нерівномірні з огляду на оперативні зміни, пов’язані з активністю бойових дій, наслідками руйнації медичної інфраструктури, міграцією населення, моніторингом ВІЛ-позитивних ВПО тощо.

За даними офіційної реєстрації, найвищій рівень поширеності ВІЛ-інфекції на 100 000 населення — в Одеській (1 150,6), Дніпропетровській (955,9), Миколаївській (747,4), Херсонській (442,9), Київській (458,4), Чернігівській (432,0) областях та у м. Київ (633,3). Порівняно з аналогічним періодом 2022 року диспансерна група по Україні збільшилася на 10%, за рахунок не повністю наданих відомостей у 2022 році. Найвищий приріст відбувся у м. Київ (+ 40%), Рівненській (+ 22%) та Львівській (+ 12%) областях. Негативний приріст диспансерної групи спостерігають у Волинській (– 2%) області та в регіонах, які найбільше постраждали внаслідок масштабної війни на території країни: Херсонська (– 8%) та Луганська (– 11%) області, а для Донеччини неможливо здійснити аналіз.

Додатково

За даними ВООЗ/ЮНЕЙДС, станом на кінець 2021 року з початку епідемії на Землі, з початку епідемії у світі 84,2 млн. людей інфікувалися ВІЛ та 40,1 млн. людей померли від хвороб, обумовлених СНІДом.

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