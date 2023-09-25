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Всемирный день контрацепции, День рождения граммофона. Что еще можно отметить 26 сентября

Всемирный день контрацепции, День рождения граммофона. Что еще можно отметить 26 сентября

Киев • УНН

 • 445266 просмотра

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Сегодня отмечается Всемирный день контрацепции. Событие в 2007 году организовали несколько международных структур, которые занимаются репродуктивным здоровьем женщин и мужчин, пишет УНН.

В этот день во многих странах мира проводятся различные мероприятия, в основном для молодежи, направленные на снижение числа незапланированных беременностей, предупреждение случайных незащищенных сексуальных контактов, которые могут привести к венерическим болезням и СПИДу.

В Европе сегодня, начиная с 2001 года, отмечается День языков.

Мероприятие, посвященное расширению межкультурного понимания, овладению иностранными языками, включая редкие языки.

В настоящее время в странах Евросоюза официальными являются 24 языка.

26 сентября – это День рождения граммофона.
Именно в этот день 1877 года изобретатель Эмиль Берлинер запатентовал свое устройство для воспроизведения звука, которое очень быстро получило массовую популярность.

Обычная граммофонная игла, которая двигалась пластинкой, с точностью воспроизводила все вибрационные колебания, а потому звук получался очень чистым.

Также 26 сентября отмечается День альпаки – уникального животного. обитающего в горном массиве Анды в Южной Америке.

По мнению ученых, предки альпак появились на нашей планете около 45 миллионов лет назад.

Обитатели Анд веками разводили этих животных. Больше всего альпаки ценятся за свою невероятно мягкую шерсть.

Еще сегодня можно отпраздновать День любовной записки и Всемирный день здоровья окружающей среды.

По новоюлианскому и григорианскому церковным календарям сегодня День представления апостола Иоанна Богослова, который был одним из самых приближенных к Иисусу Христу учеников.

После казни и Воскресения Иисуса Иоанн Богослов до самого Успения заботился о Деве Марии.
Впоследствии люди из окружения апостола предали его. Иоанна Богослова привели на суд в Рим и приговорили к смертной казни. Апостолу дали выпить яд, но он выжил.

Иоанна Богослова отправили в ссылку на остров Патмос, где он продолжил проповедовать. Умер Иоанн Богослов в глубокой старости.

Именины 26 сентября празднуют Иоанн, Илья, Корнелий, Леонтий, Лукьян, Петр.

Украинские Национальные Новости

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