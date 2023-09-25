Всесвітній день контрацепції, День народження грамофона. Що ще можна відзначити 26 вересня
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Сьогодні відзначається Всесвітній день контрацепції. Подію у 2007 році започаткували декілька міжнародних структур, які займаються репродуктивним здоров’ям жінок та чоловіків, пише УНН.
В цей день у багатьох країнах світу проводяться різноманітні заходи, здебільшого для молоді, спрямовані на зниження числа незапланованих вагітностей, попередження випадкових незахищених сексуальних контактів, які можуть призвести до венеричних хвороб та СНІДу.
В Європі сьогодні, починаючи з 2001 року, відзначається День мов.
Захід, присвячений розширенню міжкультурного розуміння, опануванню іноземних мов, включаючи рідкісні.
Нині в країнах Євросоюзу офіційними є 24 мови.
26 вересня – це День народження грамофону.
Саме цього дня 1877 року винахідник Еміль Берлінер запатентував свій пристрій для відтворення звуку, який дуже швидко здобув масову популярність.
Звичайна грамофонна голка, що рухалася платівкою, з точністю відтворювала усі вібраційні коливання, а тому звук виходив дуже чистим.
Також 26 вересня відзначається День альпаки – унікальної тварини. що мешкають у гірському масиві Анди в Південній Америці.
На думку вчених, пращури альпак з’явилися на нашій планеті близько 45 мільйонів років тому.
Мешканці Анд століттями розводили цих тварин. Найбільше альпаки цінуються за свою неймовірно м’яку шерсть.
Ще сьогодні можна відсвяткувати День любовної записки та Всесвітній день здоров’я довкілля.
За новоюліанським та григоріанським церковними календарями сьогодні День представлення апостола Іоанна Богослова, який був одним найбільш наближених до Ісуса Христа учнів.
Після страти та Воскресіння Ісуса Іоанн Богослов до самого Успіння дбав про Діву Марію.
Згодом люди з оточення апостола зрадили його. Іонна Богослова привели на суд до Риму і засудили до смертної кари. Апостолу дали випити отруту, але він вижив.
Іоанна Богослова відправили у заслання на острів Патмос, де він продовжив проповідувати. Помер Іоанн Богослов у глибокій старості.
Іменини 26 вересня святкують Іван, Ілля, Корнелій, Леонтій, Лук'ян, Петро.