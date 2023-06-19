Всемирный день беженцев: сколько людей покинули Украину с начала полномасштабного вторжения рф?

По данным ООН, больше всего украинских беженцев зарегистрировано в Польше — 1,58 миллиона человек, в Германии — 923 тысячи, в Чехии — примерно 500 тысяч.

Отдельно следует отметить Россию — там, по информации ООН, сейчас находится 2,85 миллиона украинских беженцев. Однако, далеко не все из них выехали на территорию страны-агрессора добровольно.

Многие и до сих пор не имеют возможности вернуться в Украину, или выехать в другие страны.

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В целом, по подсчётам ООН, сейчас в странах Европы находится около 8,5 украинских беженцев.

Кроме этого, с 24 февраля 2022 года в Канаду в’ехало около 100 тысяч украинцев, в США — более 80 тысяч.

Кроме этого, в самой Украине на данный момент насчитывается около 5,5 миллионов внутренних переселенцев.

По данным Международной организации по миграции большинство из них все равно сконцентрировано в восточных регионах страны — почти 2 миллиона человек.

Напомним

Украинские беженцы меньше стали эвакуироваться в Германию.