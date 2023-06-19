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Всесвітній день біженців: скільки людей покинули Україну з початку повномасштабного вторгнення рф?

Київ • УНН

 • 1322575 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. Сьогодні, 20 червня, відзначається Всесвітній день біженців. Був започаткований організацією Об’єднаних Націй у 2000 році.
Нині більш ніж актуальний для України, адже з початку повномасштабного вторгнення рф мільйони наших співгромадян були змушені покинути рідні домівки, тікаючи від жахів війни, пише УНН.

Всесвітній день біженців: скільки людей покинули Україну з початку повномасштабного вторгнення рф?

За даними ООН, найбільше українських біженців зареєстровано у Польщі — 1,58 мільйони осіб, у Німеччині — 923 тисячі, у Чехії — приблизно 500 тисяч.

Окремо слід відзначити росію — там, за інформацією ООН, нині перебуває 2,85 мільйони українських біженців. Однак, далеко не всі з них виїхали на територію країни-агресора добровільно.
Чимало людей й досі не мають змоги повернутися до України, або виїхати до інших країн.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кількість біженців у світі зросла до 110 мільйонів — ООН

Загалом, за підрахунками ООН, нині у країнах Європи перебуває близько 8,5 українських біженців.

Окрім цього, з 24 лютого 2022 року до Канади в’їхало близько 100 тисяч українців, до США — більше 80 тисяч.

Окрім цього, у самій Україні на даний момент нараховується близько 5,5 мільйонів внутрішніх переселенців.
За даними Міжнародної організації з міграції більшість з них все одно сконцентрована у східних регіонах країни — майже 2 мільйони чоловік.

Нагадаємо

Українські біженці менше стали евакуюватись у Німеччину.

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