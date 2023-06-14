Кількість біженців у світі зросла до 110 мільйонів - ООН

КИЇВ. 14 червня. УНН. Минулого року кількість біженців у всьому світі зросла на 20 мільйонів, загалом близько 110 мільйонів людей були змушені покинути свої домівки. Про це йдеться у щорічному звіті Управління верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців, пише УНН.