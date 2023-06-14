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Кількість біженців у світі зросла до 110 мільйонів - ООН

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 червня. УНН. Минулого року кількість біженців у всьому світі зросла на 20 мільйонів, загалом близько 110 мільйонів людей були змушені покинути свої домівки. Про це йдеться у щорічному звіті Управління верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців, пише УНН.

Кількість біженців у світі зросла до 110 мільйонів - ООН

Деталі

Як йдеться в звіті ООН, близько 110 мільйонів людей були вимушені покинути свої країни через військові конфлікти, переслідування, насильства та порушення прав людини.

Головною причиною різкого зростання цього показника в ООН називають війну росії проти України. За даними Організації Об'єднаних Націй кількість біженців з України зросла з 27 тисяч наприкінці 2021 року до 5,7 мільйона наприкінці минулого року.

Як зазначають в ООН, ідеться про найшвидшу хвилю міграції з часів Другої світової війни.

Понад п'ята частина біженців перебуває у 46 найменше розвинених державах, на частку яких припадає менше ніж 1,3 відсотка глобального валового внутрішнього продукту.

Водночас у 2022 році понад 339 тисяч вимушених переселенців повернулися на свої батьківщини - до 38 держав, зокрема до Південного Судану, Сирії, Камеруну та Кот-д'Івуару.

Серед біженців до своїх домівок змогли повернутися 5,7 мільйона осіб - зокрема в Ефіопії, М'янмі, Сирії, Мозамбіку та Демократичній республіці Конго.

Крім того, зростання кількості вимушених переселенців у світі пояснюють перерахунком показників біженців з Афганістану, а також іншими військовими конфліктами, особливо у Судані.

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