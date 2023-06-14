Українські біженці менше стали евакуюватись у Німеччину - DW
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Кількість українських біженців, які приїжджають до Німеччини, зменшується. Про це повідомляє німецьке видання DW, пише УНН.
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Як повідомляється, у квітні 2023 року до Німеччини офіційно в'їхали близько 19 300 українських біженців, а у травні цей показник становив приблизно 15 600.
Загалом із січня по травень 2023 року в країну в'їхали 81 600 біженців з України, йдеться у відповіді уряду на запит консервативної партії ХДС.
При цьому німецьке видання зазначає, що з даних невідомо, скільки українців залишили Німеччину, щоб повернутися на батьківщину чи перебратися до іншої країни Євросоюзу.
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