Украинские беженцы меньше стали эвакуироваться в Германию - DW

Детали

Как сообщается, в апреле 2023 года в Германию официально въехали около 19 300 украинских беженцев, а в мае этот показатель составлял примерно 15 600.

Всего с января по май 2023 года в страну въехали 81 600 беженцев из Украины, говорится в ответе правительства на запрос консервативной партии ХДС.

При этом немецкое издание отмечает, что из данных неизвестно, сколько украинцев покинули Германию, чтобы вернуться на родину или перебраться в другую страну Евросоюза.

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