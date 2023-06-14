Украинские беженцы меньше стали эвакуироваться в Германию - DW
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Количество украинских беженцев, которые приезжают в Германию, уменьшается. Об этом сообщает немецкое издание DW, пишет УНН.
Детали
Как сообщается, в апреле 2023 года в Германию официально въехали около 19 300 украинских беженцев, а в мае этот показатель составлял примерно 15 600.
Всего с января по май 2023 года в страну въехали 81 600 беженцев из Украины, говорится в ответе правительства на запрос консервативной партии ХДС.
При этом немецкое издание отмечает, что из данных неизвестно, сколько украинцев покинули Германию, чтобы вернуться на родину или перебраться в другую страну Евросоюза.
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