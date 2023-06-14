Количество беженцев в мире выросло до 110 миллионов - ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. В прошлом году количество беженцев во всем мире выросло на 20 миллионов, всего около 110 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома. Об этом говорится в ежегодном отчете Управления верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев, пишет УНН.
Детали
Как говорится в отчете ООН, около 110 миллионов человек были вынуждены покинуть свои страны из-за военных конфликтов, преследований, насилия и нарушений прав человека.
Главной причиной резкого роста этого показателя в ООН называют войну России против Украины. По данным Организации Объединенных Наций количество беженцев из Украины выросло с 27 тысяч в конце 2021 года до 5,7 миллиона в конце прошлого года.
Как отмечают в ООН, речь идет о самой быстрой волне миграции со времен Второй мировой войны.
Более пятой части беженцев находится в 46 наименее развитых государствах, на долю которых приходится менее 1,3 процента глобального валового внутреннего продукта.
В то же время в 2022 году более 339 тысяч вынужденных переселенцев вернулись на свои родины - в 38 государств, в частности в Южный Судан, Сирию, Камерун и Кот-д'Ивуар.
Среди беженцев в свои дома смогли вернуться 5,7 миллиона человек - в частности в Эфиопии, Мьянме, Сирии, Мозамбике и Демократической республике Конго.
Кроме того, рост количества вынужденных переселенцев в мире объясняют пересчетом показателей беженцев из Афганистана, а также другими военными конфликтами, особенно в Судане.
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