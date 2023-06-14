Количество беженцев в мире выросло до 110 миллионов - ООН

Детали

Как говорится в отчете ООН, около 110 миллионов человек были вынуждены покинуть свои страны из-за военных конфликтов, преследований, насилия и нарушений прав человека.

Главной причиной резкого роста этого показателя в ООН называют войну России против Украины. По данным Организации Объединенных Наций количество беженцев из Украины выросло с 27 тысяч в конце 2021 года до 5,7 миллиона в конце прошлого года.

Как отмечают в ООН, речь идет о самой быстрой волне миграции со времен Второй мировой войны.

Более пятой части беженцев находится в 46 наименее развитых государствах, на долю которых приходится менее 1,3 процента глобального валового внутреннего продукта.

В то же время в 2022 году более 339 тысяч вынужденных переселенцев вернулись на свои родины - в 38 государств, в частности в Южный Судан, Сирию, Камерун и Кот-д'Ивуар.

Среди беженцев в свои дома смогли вернуться 5,7 миллиона человек - в частности в Эфиопии, Мьянме, Сирии, Мозамбике и Демократической республике Конго.

Кроме того, рост количества вынужденных переселенцев в мире объясняют пересчетом показателей беженцев из Афганистана, а также другими военными конфликтами, особенно в Судане.

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