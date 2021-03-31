Всемирный банк дал прогноз уровня бедности в Украине: реформы помогут его сократить

Детали

Так, согласно прогнозу ВБ, ожидается, что уровень бедности (верхний уровень бедности среднего уровня дохода), основанный на пороговом значении в 5,5 долларов США, снизится до 2,5% в 2021 году, что аналогично уровню 2019 года.

Аналитики отметили, что влияние COVID-19 на бедность в Украине в прошлом году было относительно невысоким: уровень бедности увеличился на 0,5 процентных пунктов, до 3% в 2020 году. Как объясняют в банке: повышение пенсий и заработной платы помогло частично компенсировать снижение занятости.

Всемирный банк прогнозирует снижение уровня бедности, до 2% в 2022-м и 1,6% в 2023 году.

"Ускорение темпов реформ является ключом к достижению более быстрого экономического роста и сокращению бедности в 2022 и 2023 годах", - говорится в обзоре.

Дополнение

Всемирный банк улучшил прогноз по росту экономики Украины в 2021 году до 3,8% с ожидавшихся ранее 3%.