Світовий банк дав прогноз рівня бідності в Україні: реформи допоможуть його скоротити
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Світовий банк (СБ) прогнозує зниження рівня бідності в Україні в 2021 році. Про це йдеться в новому економічному огляді Світового банку для регіону Європи та Центральної Азії, передає УНН.
Деталі
Так, згідно з прогнозом СБ, очікується, що рівень бідності (верхній рівень бідності середнього рівня доходу), заснований на пороговому значенні в 5,5 доларів США, знизиться до 2,5% в 2021 році, що аналогічно рівню 2019 року.
Аналітики відзначили, що вплив COVID-19 на бідність в Україні минулого року був відносно невисоким: рівень бідності збільшився на 0,5 процентних пунктів, до 3% в 2020 році. Як пояснюють у банку: підвищення пенсій і заробітної плати допомогло частково компенсувати зниження зайнятості.
Всесвітній банк прогнозує подальше зниження рівня бідності, до 2% в 2022-му і 1,6% в 2023 році.
"Прискорення темпів реформ є ключем до досягнення більш швидкого економічного зростання і скорочення бідності в 2022 і 2023 роках", - йдеться в огляді.
Доповнення
Світовий банк поліпшив прогноз по зростанню економіки України в 2021 році до 3,8% з очікуваних раніше 3%.