Всемирный банк улучшил прогноз по росту экономики Украины до 3,8%

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"Ожидается, что восстановление экономики Украины в 2021 году будет умеренным, учитывая высокую неопределенность, связанную с темпами вакцинации населения против COVID-19 и направлением экономической политики по улучшению инвестиций и обеспечению макроэкономической устойчивости. Прогноз роста ВВП на 3,8 процента базируется на положительных трендах в сельском хозяйстве и перерабатывающей промышленности и учитывает возможность дальнейших временных локдаунов в первой половине 2021 года из-за задержек с вакцинацией", - указали во Всемирном банке.

Детали

Согласно данным Всемирного банка, падение ВВП Украины в 2020 году оценено на уровне 4,2%, а уже в 2021 году прогнозируется 3,8% роста, в 2022 году - 3% роста. Прогноз на 2021-й улучшен на 0,8%, а на 2022-й ухудшен на 0,1%.

Дополнение

Всемирный банк прогнозировал в январе рост глобальной экономики на 4% в 2021 году.