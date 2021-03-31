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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 43638 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 61769 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 107587 просмотра

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3 марта, 11:09 • 143341 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 194843 просмотра

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Всемирный банк улучшил прогноз по росту экономики Украины до 3,8%

Всемирный банк улучшил прогноз по росту экономики Украины до 3,8%

Киев  •  УНН

 • 16005 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Всемирный банк улучшил прогноз по росту экономики Украины в 2021 году до 3,8% с ожидавшихся ранее 3%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на новый экономический обзор Всемирного банка для региона Европы и Центральной Азии.

Цитата:

"Ожидается, что восстановление экономики Украины в 2021 году будет умеренным, учитывая высокую неопределенность, связанную с темпами вакцинации населения против COVID-19 и направлением экономической политики по улучшению инвестиций и обеспечению макроэкономической устойчивости. Прогноз роста ВВП на 3,8 процента базируется на положительных трендах в сельском хозяйстве и перерабатывающей промышленности и учитывает возможность дальнейших временных локдаунов в первой половине 2021 года из-за задержек с вакцинацией", - указали во Всемирном банке.

Детали

Согласно данным Всемирного банка, падение ВВП Украины в 2020 году оценено на уровне 4,2%, а уже в 2021 году прогнозируется 3,8% роста, в 2022 году - 3% роста. Прогноз на 2021-й улучшен на 0,8%, а на 2022-й ухудшен на 0,1%.

Дополнение

Всемирный банк прогнозировал в январе рост глобальной экономики на 4% в 2021 году.

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