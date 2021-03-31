Світовий банк покращив прогноз щодо зростання економіки України до 3,8%
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Світовий банк покращив прогноз щодо зростання економіки України у 2021 році до 3,8% з очікуваних раніше 3%. Про це УНН повідомляє з посиланням на новий економічний огляд Світового банку для регіону Європи та Центральної Азії.
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"Очікується, що відновлення економіки України в 2021 році буде помірним, враховуючи високу невизначеність, пов’язану з темпами вакцинації населення проти COVID-19 та напрямком економічної політики щодо покращення інвестицій та забезпечення макроекономічної стійкості. Прогноз зростання ВВП на 3,8 відсотка базується на позитивних трендах у сільському господарстві та переробній промисловості та враховує можливість подальших тимчасових локдаунів у першій половині 2021 року через затримки з вакцинацією", - вказали у Світовому банку.
Деталі
Згідно з даними Світового банку, падіння ВВП України у 2020 році оцінено на рівні 4,2%, а вже у 2021 році прогнозується 3,8% зростання, у 2022 році - 3% зростання. Прогноз на 2021 рік покращено на 0,8%, а на 2022 рік погіршено на 0,1%.
Доповнення
Світовий банк прогнозував у січні зростання глобальної економіки на 4% у 2021 році.