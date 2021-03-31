Світовий банк покращив прогноз щодо зростання економіки України до 3,8%

Цитата:

"Очікується, що відновлення економіки України в 2021 році буде помірним, враховуючи високу невизначеність, пов’язану з темпами вакцинації населення проти COVID-19 та напрямком економічної політики щодо покращення інвестицій та забезпечення макроекономічної стійкості. Прогноз зростання ВВП на 3,8 відсотка базується на позитивних трендах у сільському господарстві та переробній промисловості та враховує можливість подальших тимчасових локдаунів у першій половині 2021 року через затримки з вакцинацією", - вказали у Світовому банку.

Деталі

Згідно з даними Світового банку, падіння ВВП України у 2020 році оцінено на рівні 4,2%, а вже у 2021 році прогнозується 3,8% зростання, у 2022 році - 3% зростання. Прогноз на 2021 рік покращено на 0,8%, а на 2022 рік погіршено на 0,1%.

Доповнення

Світовий банк прогнозував у січні зростання глобальної економіки на 4% у 2021 році.