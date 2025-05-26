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Всемирный день рыжих и День химика: что еще отмечают 26 мая

Киев • УНН

 • 570 просмотра

26 мая отмечают Всемирный день рыжих, Дракулы, апостолов Карпа и Алфея, линди-хопа и День химика. Праздники объединяют разные сферы: от готики до химической промышленности.

Всемирный день рыжих и День химика: что еще отмечают 26 мая

Сегодня, 26 мая, отмечают Всемирный день рыжеволосых людей, которые составляют всего 2-3% от всего населения планеты и День химика - профессиональный праздник работников химической и нефтехимической промышленности. Об этом пишет УНН.

Всемирный день рыжих

Ежегодно 26 мая рыжеволосые люди со всего мира отмечают свой особый праздник - Всемирный день рыжих (World Red Head Day). Этот праздник посвящен "солнечным" представителям человечества, которые благодаря своей яркой внешности и особой энергетике добавляют миру красок и тепла.

Несмотря на то, что рыжеволосых в мире совсем немного - всего 2-3% от общего количества населения планеты - они выделяются в толпе, как яркие огоньки. По данным ученых, их доля с каждым годом продолжает уменьшаться.

Основателем праздника стал совсем не рыжеволосый мужчина - нидерландский художник Барт Ровенхорст, у которого были светлые волосы. Вдохновением для него стали картины Густава Климта и Габриэля Росетти с изображениями рыжеволосых красавиц. Барт захотел организовать собственную выставку, посвященную рыжеволосым моделям. Однако найти таких в Нидерландах оказалось непросто. Художник объявил в газете о поиске моделей с рыжими волосами. Неожиданно откликнулось в десять раз больше девушек, чем Барт ожидал. Он отобрал 14 моделей, которые поразили его больше всего, а последнее место среди них разыграли в лотерею.

Так, 26 апреля 2005 года состоялся первый Всемирный день рыжих. С тех пор этот праздник приобрел популярность и ежегодно объединяет "солнечных" людей из разных уголков мира.

Всемирный день Дракулы

Ежегодно 26 мая во всем мире поклонники готической культуры, старинных замков и вампирских саг отмечают необычный, но все более популярный праздник - Всемирный день Дракулы.

Всемирный день Дракулы появился не так давно - в 2017 году. Его инициаторами стали поклонники творчества Брэма Стокера и готической культуры. Дата празднования - 26 мая - символическая: именно в этот день лондонское издательство Archibald Constable & Company впервые опубликовало роман "Дракула". Произведение быстро стало культовым и положило начало целому жанру литературы и кино.

Имя и образ Дракулы имеют реальные исторические корни. Стокер создавал свой роман, опираясь на личность Влада III Цепеша, также известного под именем Влад Дракула - "сын дракона". Влад правил Валахией в XV веке и вошел в историю как жестокий правитель, известный своими жестокими казнями, в частности - "посадкой на кол".

Брэм Стокер лично не бывал в Трансильвании. Образ Дракулы он изобразил, используя европейские описания Влада Цепеша. Так появился темный, харизматичный персонаж, который объединил историю и вымысел.

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День памяти апостолов Карпа и Алфея

Ежегодно 26 мая в православной церкви чествуют апостолов Карпа и Алфея, которые принадлежали к числу семидесяти учеников Иисуса Христа. Исторических сведений о них осталось немного. Известно лишь, что Алфей был отцом двух апостолов - Иакова Алфеева и Матфея. А Карп был близким товарищем апостола Павла: он активно помогал ему в миссионерских путешествиях и проповедях. Согласно преданиям, однажды Павел оставил Карпу свои священнические книги и одежду, что впоследствии стало символом назначения Карпа епископом в городе Верия Фракийская. Что случилось с ним дальше, доподлинно неизвестно - считают, что святой принял мученическую смерть.

В народе этот день известен как Карпов день, или Карп Карполов. Существует поверье, что именно 26 мая карпы легко ловятся, поэтому многие отправляются на рыбалку. Пойманной рыбой, по народной традиции, нужно делиться с другими - тогда в улове будет счастье и достаток.

Всемирный день линди-хопа

В этот же день - 26 мая - в мире и в Украине отмечают Всемирный день линди-хопа. Этот день выбрали в честь рождения Фрэнки Мэннинга, легендарного танцовщика и хореографа, который появился на свет 26 мая 1914 года во Флориде.

Линди-хоп возник среди афроамериканцев и стал особенно популярным в конце 1930-х - начале 1940-х годов. Этот зажигательный стиль сочетает элементы сольного и парного танца, свободную импровизацию и характерные движения афроамериканской культуры. Линди-хоп стал родоначальником таких стилей, как буги-вуги, когда танец приобрел популярность и в Европе.

День химика

Ежегодно в Украине в последнее воскресенье мая чествуют День химика - профессиональный праздник работников химической и нефтехимической промышленности. Этот праздник был основан еще во времена УССР. После провозглашения независимости Украины праздник официально закрепили Указом Президента Украины от 7 мая 1994 года.

Ко Дню химика на украинских предприятиях традиционно организовывают праздничные мероприятия: концерты, торжественные награждения и чествование лучших работников. В городах, где химическая и нефтехимическая промышленность занимает весомое место, проводят массовые празднования.

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