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Всесвітній день рудих та День хіміка: що ще відзначають 26 травня

Київ • УНН

 • 604 перегляди

26 травня відзначають Всесвітній день рудих, Дракули, апостолів Карпа та Алфея, лінді-хопа та День хіміка. Свята об'єднують різні сфери: від готики до хімічної промисловості.

Всесвітній день рудих та День хіміка: що ще відзначають 26 травня

Сьогодні, 26 травня, відзначають Всесвітній день рудоволосих людей, які складають лише 2-3% від усього населення планети та День хіміка - професійне свято працівників хімічної та нафтохімічної промисловостей. Про це пише УНН.

Всесвітній день рудих

Щороку 26 травня рудоволосі люди з усього світу відзначають своє особливе свято - Всесвітній день рудих (World Red Head Day). Це свято присвячене "сонячним" представникам людства, які завдяки своїй яскравій зовнішності та особливій енергетиці додають світу барв і тепла.

Попри те, що рудоволосих у світі зовсім небагато - лише 2-3% від загальної кількості населення планети — вони виділяються у натовпі, наче яскраві вогники. За даними науковців, їхня частка з кожним роком продовжує зменшуватись.

Засновником свята став зовсім не рудоволосий чоловік — нідерландський художник Барт Ровенхорст, який мав світле волосся. Натхненням для нього стали картини Густава Клімта та Габріеля Росетті із зображеннями рудоволосих красунь. Барт захотів організувати власну виставку, присвячену рудоволосим моделям. Проте знайти таких у Нідерландах виявилось непросто. Художник оголосив у газеті про пошук моделей із рудим волоссям. Несподівано відгукнулося удесятеро більше дівчат, ніж Барт очікував. Він відібрав 14 моделей, які вразили його найбільше, а останнє місце серед них розіграли у лотерею.

Так, 26 квітня 2005 року відбувся перший Всесвітній день рудих. Із тих пір це свято набуло популярності та щороку об’єднує "сонячних" людей з різних куточків світу.

Всесвітній день Дракули

Щороку 26 травня у всьому світі шанувальники готичної культури, старовинних замків і вампірських саг відзначають незвичне, але дедалі популярніше свято - Всесвітній день Дракули.

Всесвітній день Дракули з’явився не так давно - у 2017 році. Його ініціаторами стали шанувальники творчості Брема Стокера та готичної культури. Дата святкування - 26 травня - символічна: саме цього дня лондонське видавництво Archibald Constable & Company вперше опублікувало роман "Дракула". Твір швидко став культовим і започаткував цілий жанр літератури та кіно.

Ім’я та образ Дракули мають реальне історичне коріння. Стокер створював свій роман, спираючись на постать Влада III Цепеша, також відомого під іменем Влад Дракула - "син дракона". Влад правив Валахією у XV столітті та увійшов в історію як жорстокий правитель, відомий своїми жорстокими стратами, зокрема - "насадженням на палю".

Брем Стокер особисто не бував у Трансильванії. Образ Дракули він змалював, використовуючи європейські описи Влада Цепеша. Так з’явився темний, харизматичний персонаж, який об’єднав історію та вигадку.

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День пам’яті апостолів Карпа та Алфея

Щороку 26 травня у православній церкві вшановують апостолів Карпа та Алфея, які належали до числа сімдесяти учнів Ісуса Христа. Історичних відомостей про них залишилось небагато. Відомо лише, що Алфей був батьком двох апостолів - Якова Алфеєвого та Матвія. А Карп був близьким товаришем апостола Павла: він активно допомагав йому у місіонерських подорожах та проповідях. Згідно з переказами, одного разу Павло залишив Карпу свої священичі книги та одяг, що згодом стало символом призначення Карпа єпископом у місті Берія Фракійська. Що сталося з ним далі, достеменно невідомо - вважають, що святий прийняв мученицьку смерть.

У народі цей день відомий як Карпів день, або Карп Карполов. Існує повір’я, що саме 26 травня карпи легко ловляться, тому багато хто вирушає на риболовлю. Зловленою рибою, за народною традицією, потрібно ділитися з іншими - тоді в улові буде щастя та достаток.

Всесвітній день лінді-хопа

Цього ж дня - 26 травня - у світі та в Україні відзначають Всесвітній день лінді-хопа. Цей день обрали на честь народження Френкі Меннінга, легендарного танцівника та хореографа, який з’явився на світ 26 травня 1914 року у Флориді.

Лінді-хоп виник серед афроамериканців і став особливо популярним наприкінці 1930-х - початку 1940-х років. Цей запальний стиль поєднує елементи сольного та парного танцю, вільну імпровізацію і характерні рухи афроамериканської культури. Лінді-хоп став родоначальником таких стилів, як бугі-вугі, коли танець здобув популярність і в Європі.

День хіміка

Щороку в Україні в останню неділю травня вшановують День хіміка - професійне свято працівників хімічної та нафтохімічної промисловості. Це свято було започатковане ще за часів УРСР. Після проголошення незалежності України свято офіційно закріпили Указом Президента України від 7 травня 1994 року.

До Дня хіміка на українських підприємствах традиційно організовують святкові заходи: концерти, урочисті нагородження та відзначення найкращих працівників. У містах, де хімічна та нафтохімічна промисловість займає вагоме місце, проводять масові святкування.

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