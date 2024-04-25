Всемирный день пингвинов, Международный день ДНК. Что еще можно отметить 25 апреля

Сегодня, 25 апреля, зоозащитники и любители дикой природы во всем мире приобщаются к различным мероприятиям по случаю Всемирного дня пингвинов, пишет УНН.

Событие посвящено началу традиционной миграции пингвинов для размножения.

По мнению ученых, пингвины появились на нашей планете около 23 миллионов лет назад. Первое письменное упоминание о пингвинах датируется 1487 годом - неизвестный путешественник в своем дневнике пишет о птицах, которые не умеют летать, хорошо плавают и живут вблизи мыса Доброй Надежды.

В настоящее время существует 16 видов пингвинов. Самым большим представителем этих птиц является императорский пингвин: его рост достигает 120 сантиметров, а вес - 40 килограммов.

Вес пингвинов самого маленького вида не превышает 2,5 килограмма.

Пингвины являются моногамными птицами, и выбирают себе постоянную пару.

По разным подсчетам ученых, сейчас в мире насчитывается до семи миллионов пар пингвинов.

В то же время, наблюдается устойчивая тенденция к уменьшению популяции пингвинов. С повышением уровня загрязнения и повышением температуры из-за глобального потепления многие виды подвергаются риску. Все виды пингвинов сталкиваются с проблемами из-за изменений в их экосистеме, таких как, в частности, чрезмерный вылов рыбы.

25 апреля 1953 года в журнале Nature" была опубликована небольшая статья ученых из англичанина Фрэнсиса Крика и американца Джеймса Уотсона под названием "Молекулярная структура нуклеиновых кислот".

С 2003 года именно 25 апреля было решено отмечать Международный день ДНК.

Молекулярная структура ДНК хранит генетическую информацию. Обнаружение спирали ДНК позволило устанавливать наследственные связи, находить генетические риски, производить технологии генной инженерии и тому подобное.

Если сейчас собрать по одной молекуле ДНК всех людей на планете, то вместе эти молекулы вполне могут разместиться в одну чайную ложку и будут весить около 1,2 грамма.

Еще один сегодняшний важный праздник, связанный с медициной и здоровьем человека - Всемирный день борьбы с малярией.

Малярия - это тяжелое инфекционное паразитарное заболевание, передающееся через самок малярийных комаров. Симптоматика: тошнота, лихорадка, головная боль, кровавая диарея, анемия и тому подобное.

Несмотря на существенные достижения в лечении и профилактике малярии, эта болезнь, по данным ВОЗ, продолжает угрожать 40% населения мира. Ежегодно малярией болеют более 500 миллионов жителей нашей планеты, а более одного миллиона человек умирают от этой болезни.

Больше всего случаев малярии и смертей от нее фиксируется в странах Африки.

Также сегодня можно присоединиться к мероприятиям по случаю Дня финансовой независимости.

Событие посвящено информированию людей о важности финансовой независимости и шагах, необходимых для ее достижения. Этот день вдохновляет всех, кто стремится обеспечить свое финансовое будущее, пропагандируя образование, планирование и действия на пути к финансовой свободе.

Важное социальное событие сегодня - День родительского отчуждения.

Отчуждение родителей - это процесс, через который ребенок отдаляется от одного из родителей вследствие психологических манипуляций со стороны другого родителя. Поведение, связанное с отчуждением родителя, может варьироваться от осуждения или критики одного из родителей до ограничения контакта, тем самым нанося вред восприятию ребенка и его отношениям с отчужденным родителем.

Со временем это может привести к серьезным эмоциональным и психологическим последствиям для ребенка, что скажется на его благополучии и развитии. Эта проблема чаще всего касается семей, которые разведены.

Еще сегодня, в последний четверг апреля, во многих странах проходят различные мероприятия по случаю Дня девушек в информационно-коммуникационных технологиях.

По результатам исследований, во многих случаях именно гендерные стереотипы останавливают девушек в выборе технических специальностей: недостаточно уверенности в себе и собственных силах.

Целью праздника является расширение женских прав, привлечение девушек к обучению и работе в сфере информационно-коммуникационных технологий, разрушение мифов, связанных с полом.

По церковному календарю сегодня День памяти апостола и евангелиста Марка.

Марк был сподвижником апостолов Петра и Павла, в его доме собирались и молились ученики Христа.

Впоследствии Марк поселился в Александрии и стал местным епископом. На его дом напали язычники. Они жестоко избили Марка и бросили его в тюрьму. До суда святой не дожил, потому что умер от ран.

Именины сегодня празднуют Марк, Василий, Сергей.