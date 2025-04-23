Всемирный банк заверил Украину в расширении помощи: детали

Руководители Всемирного банка заверили Украину в сохранении поддержки и расширении механизмов помощи, стороны обсудили реализацию проектов, привлечение инвестиций и реформы на пути к вступлению в ЕС, сообщили в Минфине по итогам переговоров министра финансов Сергея Марченко в Вашингтоне на весенних собраниях МВФ и Группы Всемирного банка, пишет УНН.

Детали

"Стороны обсудили реализацию совместных текущих проектов, также планы на 2025 год и будущие периоды по привлечению бюджетной помощи, созданию условий для привлечения частных инвестиций, а также реформы в рамках сотрудничества со Всемирным банком", - говорится в сообщении. Министр подчеркнул важность продолжения сотрудничества со Всемирным банком "как в поддержке финансовой стабильности, так и в восстановлении".

Обсудили стороны и "продолжение внедрения правительством Украины реформ на пути к вступлению в ЕС".

"Несмотря на постоянные вызовы, вызванные войной, правительство Украины привержено повестке дня реформ, которые не только приближают Украину к ЕС, но и способствуют экономическому развитию и восстановлению страны. Разработанный совместно с Банком в феврале прошлого года аналитический инструмент Матрица реформ является дорожной картой и планом трансформации Украины, содержащий более 300 реформ с измерительными индикаторами", - указал Марченко.

Украина и Всемирный банк, среди прочего, обсудили и детали новой программы Development Policy Loan (DPL) на текущий год. Целью DPL является поддержка имплементации реформ в Украине. Так, Украина получает соответствующий транш по результатам внедрения требований программы.

Дополнение

За 2022-2025 годы объем портфеля действующих проектов Всемирного банка в Украине является самым большим за все годы сотрудничества. С февраля 2022 года в Госбюджет Украины поступила финансовая помощь на сумму более 51 млрд долларов США (что особенно важно - 30,7 млрд долларов США являются грантами) в рамках мобилизованных Всемирным банком ресурсов.