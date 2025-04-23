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Світовий банк запевнив Україну у розширенні допомоги: деталі

Київ • УНН

 • 2870 перегляди

Керівники Світового банку запевнили Україну у підтримці та розширенні допомоги. Обговорили реалізацію проєктів, залучення інвестицій та реформи для вступу в ЄС.

Світовий банк запевнив Україну у розширенні допомоги: деталі

Керівники Світового банку запевнили Україну у збереженні підтримки та розширенні механізмів допомоги, сторони обговорили реалізацію проєктів, залучення інвестицій та реформи на шляху до вступу в ЄС, повідомили у Мінфіні за підсумками переговорів міністра фінансів Сергія Марченка у Вашингтоні на весняних зборах МВФ та Групи Світового банку, пише УНН.

Деталі

"Сторони обговорили реалізацію спільних поточних проєктів, також плани на 2025 рік і майбутні періоди щодо залучення бюджетної допомоги, створення умов для залучення приватних інвестицій, а також реформи в рамках співпраці зі Світовим банком", - ідеться у повідомленні. Міністр підкреслив важливість продовження співпраці зі Світовим банком "як у підтримці фінансової стабільності, так і відновленні".

Обговорили сторони і "продовження впровадження урядом України реформ на шляху до вступу в ЄС".

"Незважаючи на постійні виклики спричинені війною, уряд України відданий порядку денному реформ, що не тільки наближують Україну до ЄС, а й сприяють економічному розвитку та відновленню країни. Розроблений спільно з Банком у лютому минулого року аналітичний інструмент Матриця реформ є дороговказом і планом трансформації України, що містить понад 300 реформ з вимірювальними індикаторами", - вказав Марченко.

Україна та Світовий банк серед іншого обговорили і деталі нової програми Development Policy Loan (DPL) на поточний рік. Метою DPL є підтримка імплементації реформ в Україні. Так, Україна отримує відповідний транш за результатами впровадження вимог програми.

Доповнення

За 2022-2025 роки обсяг портфелю діючих проєктів Світового банку в Україні є найбільшим за всі роки співпраці. Від лютого 2022 року до Держбюджету України надійшла фінансова допомога на суму понад 51 млрд доларів США (що особливо важливо - 30,7 млрд доларів США є грантами) у межах мобілізованих Світовим банком ресурсів.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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