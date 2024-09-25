Все еще сохраняется риск ядерного инцидента и это может стать крупнейшим источником радиации во всем мире - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины заявил, что оккупация ЗАЭС россиянами создает угрозу ядерной катастрофы. Зеленский призвал вернуть контроль над станцией для обеспечения ядерной безопасности.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока россия контролирует ЗАЭС, все еще сохраняется риск ядерного инцидента и это может стать крупнейшим источником радиации во всем мире. Об этом Зеленский заявил во время выступления на Генеральной ассамблее ООН, передает УНН.
Детали
В марте 2024 года я получил отчет, самый ужасный отчет о российской агрессии против Украины. российские ракеты летали возле нашего крупнейшего реактора в Европе возле Запорожья. россияне создали это нападение так же, как и другие нападения в течение этой войны, не думая о последствиях. Это были самые ужасные минуты в этой войне, когда никто не знал, ударит ли россия по ядерным помещениям, ядерным реакторам, или они приведут к катастрофе. Теперь в Запорожье ядерный реактор продолжает быть оккупированным российскими войсками, к сожалению. Все еще продолжается риск ядерного инцидента и это может стать крупнейшим источником радиации в Европе, и возможно во всем мире
Он отметил, что Формула мира учитывает ядерную безопасность.
"Особенно опасен контроль российских войск над ЗАЭС. Российские войска должны отдать контроль над этой станцией и только тогда установится более-менее ситуация", - добавил Зеленский.
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