Все еще сохраняется риск ядерного инцидента и это может стать крупнейшим источником радиации во всем мире - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока россия контролирует ЗАЭС, все еще сохраняется риск ядерного инцидента и это может стать крупнейшим источником радиации во всем мире. Об этом Зеленский заявил во время выступления на Генеральной ассамблее ООН, передает УНН.

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В марте 2024 года я получил отчет, самый ужасный отчет о российской агрессии против Украины. российские ракеты летали возле нашего крупнейшего реактора в Европе возле Запорожья. россияне создали это нападение так же, как и другие нападения в течение этой войны, не думая о последствиях. Это были самые ужасные минуты в этой войне, когда никто не знал, ударит ли россия по ядерным помещениям, ядерным реакторам, или они приведут к катастрофе. Теперь в Запорожье ядерный реактор продолжает быть оккупированным российскими войсками, к сожалению. Все еще продолжается риск ядерного инцидента и это может стать крупнейшим источником радиации в Европе, и возможно во всем мире - сказал Зеленский.

Он отметил, что Формула мира учитывает ядерную безопасность.

"Особенно опасен контроль российских войск над ЗАЭС. Российские войска должны отдать контроль над этой станцией и только тогда установится более-менее ситуация", - добавил Зеленский.

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