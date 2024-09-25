Все ще зберігається ризик ядерного інциденту і це може стати найбільшим джерелом радіації у всьому світі - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що поки росія контролює ЗАЕС, все ще зберігається ризик ядерного інциденту і це може стати найбільшим джерелом радіації у всьому світі. Про це Зеленський заявив під час виступу на Генеральній асамблеї ООН, передає УНН.

Деталі

В березні 2024 року я отримав звіт, найбільш жахливий звіт про російську агресію проти України. російські ракети літали біля нашого найбільшого реактора в Європі біля Запоріжжя. росіяни створили цей напад так само, як і інші напади протягом цієї війни, не думаючи про наслідки. Це були найбільш жахливі хвилини в цій війні, коли ніхто не знав, чи вдарить росія по ядерним приміщенням, ядерним реакторам, чи вони призведуть до катастрофи. Тепер в Запоріжжі ядерний реактор продовжує бути окупованим російськими військами, на жаль. Все ще продовжується ризик ядерного інциденту і це може стати найбільшим джерелом радіації в Європі, і можливо у всьому світі - сказав Зеленський.

Він зазначив, що Формула миру враховує ядерну безпеку.

"Особливо небезпечний контроль російських військ над ЗАЕС. Російські війська повинні віддати контроль над цією станцією і тільки тоді встановиться більш-менш ситуація", - додав Зеленський.

росіяни навчають пілотів FPV-дронів на ЗАЕС, використовуючи Нікополь як полігон - Коваленко