Все ще зберігається ризик ядерного інциденту і це може стати найбільшим джерелом радіації у всьому світі - Зеленський
Київ • УНН
Президент України заявив, що окупація ЗАЕС росіянами створює загрозу ядерної катастрофи. Зеленський закликав повернути контроль над станцією для забезпечення ядерної безпеки.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що поки росія контролює ЗАЕС, все ще зберігається ризик ядерного інциденту і це може стати найбільшим джерелом радіації у всьому світі. Про це Зеленський заявив під час виступу на Генеральній асамблеї ООН, передає УНН.
Деталі
В березні 2024 року я отримав звіт, найбільш жахливий звіт про російську агресію проти України. російські ракети літали біля нашого найбільшого реактора в Європі біля Запоріжжя. росіяни створили цей напад так само, як і інші напади протягом цієї війни, не думаючи про наслідки. Це були найбільш жахливі хвилини в цій війні, коли ніхто не знав, чи вдарить росія по ядерним приміщенням, ядерним реакторам, чи вони призведуть до катастрофи. Тепер в Запоріжжі ядерний реактор продовжує бути окупованим російськими військами, на жаль. Все ще продовжується ризик ядерного інциденту і це може стати найбільшим джерелом радіації в Європі, і можливо у всьому світі
Він зазначив, що Формула миру враховує ядерну безпеку.
"Особливо небезпечний контроль російських військ над ЗАЕС. Російські війська повинні віддати контроль над цією станцією і тільки тоді встановиться більш-менш ситуація", - додав Зеленський.
росіяни навчають пілотів FPV-дронів на ЗАЕС, використовуючи Нікополь як полігон - Коваленко25.09.24, 12:13 • 14568 переглядiв