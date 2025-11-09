Все в мире боятся Трампа, но не Украина, потому что мы не враги США - Зеленский
Киев • УНН
По словам Президента, наши страны имеют глубокие общие ценности, в отличие от России. Он также опроверг, что Трамп отказался от идеи передачи Киеву ракет Tomahawk.
Президент Украины Владимир Зеленский "не боится" президента США Дональда Трампа, в отличие от других западных лидеров, так как имеет "нормальные", "деловые" и "конструктивные" отношения с главой Белого дома. Об этом он заявил в интервью The Guardian, сообщает УНН.
Детали
Зеленский опроверг утверждения о том, что Трамп отверг идею передачи Украине ракет Tomahawk после их встречи в Белом доме в октябре.
Он ничего не отверг. Я уверен
По его словам, "все в мире" боятся Трампа.
Это правда. ... Нет, мы не враги Америки. Мы друзья. Так почему мы должны бояться? Трампа избрал его народ. Мы должны уважать выбор, сделанный американским народом, так же, как меня избрал мой народ. США являются нашим стратегическим партнером на многие годы, возможно, даже десятилетия и столетия
Он добавил, что эти две страны имеют глубокие общие ценности, в отличие от "империалистической" и ревизионистской России.
Напомним
В октябре Пентагон одобрил предоставление Украине дальнобойных ракет Tomahawk, считая, что это не повлияет на американские запасы. Однако окончательное решение остается за президентом Дональдом Трампом, который колеблется из-за возможного влияния на отношения с США и Россией.
Зеленский раскрыл позицию Трампа по войне и санкциям против российских нефтяных компаний27.10.25, 09:15 • 5883 просмотра