Все в мире боятся Трампа, но не Украина, потому что мы не враги США - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский "не боится" президента США Дональда Трампа, в отличие от других западных лидеров, так как имеет "нормальные", "деловые" и "конструктивные" отношения с главой Белого дома. Об этом он заявил в интервью The Guardian, сообщает УНН.

Зеленский опроверг утверждения о том, что Трамп отверг идею передачи Украине ракет Tomahawk после их встречи в Белом доме в октябре.

По его словам, "все в мире" боятся Трампа.

Это правда. ... Нет, мы не враги Америки. Мы друзья. Так почему мы должны бояться? Трампа избрал его народ. Мы должны уважать выбор, сделанный американским народом, так же, как меня избрал мой народ. США являются нашим стратегическим партнером на многие годы, возможно, даже десятилетия и столетия