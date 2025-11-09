Все в мире боятся Трампа, но не Украина, потому что мы не враги США - Зеленский

ukenru
9 ноября, 12:22 • 29832 просмотра
Туман накроет большинство регионов Украины 10 ноября: видимость снизится до 200 метров
9 ноября, 10:18 • 56667 просмотра
Энергетики постепенно стабилизируют работу системы после последней массированной атаки рф, но им нужно время - Минэнерго
Эксклюзив
9 ноября, 08:34 • 58018 просмотра
Неделя завершения, осознания и тихой опоры: астропрогноз на 10-16 ноября
Эксклюзив
9 ноября, 08:00 • 82382 просмотра
Зима 2025–2026: какие цвета будут в моде в этом сезонеPhoto
8 ноября, 17:24 • 63511 просмотра
Дело "Северных потоков": Лубинец обратился в Минюст Италии из-за нарушения прав и голодовки украинца КузнецоваPhoto
8 ноября, 16:00 • 62014 просмотра
Завтра в большинстве регионов Украины запланированы отключения: сколько очередей будет без света
8 ноября, 14:50 • 54425 просмотра
"Мы остановились. Сейчас - ноль генерации": все ТЭС "Центрэнерго" прекратили работу после ночной атаки рф
8 ноября, 14:33 • 51765 просмотра
Въезд и выезд за границу возобновлены: началось оформление граждан и авто
8 ноября, 08:59 • 70895 просмотра
рф ударила по энергетике в 5 областях, есть аварийные отключения, сложнее всего в Харьковской, Сумской и Полтавской областях - Минэнерго
Эксклюзив
8 ноября, 08:00 • 145817 просмотра
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
С 2027 года в Украине планируют отменить КВЭДы9 ноября, 12:33 • 29784 просмотра
лавров готов к встрече с госсекретарем США, но выдвинул требования Рубио9 ноября, 12:53 • 15299 просмотра
Поддержка Украины в Польше упала до 48%, растет число случаев дискриминации9 ноября, 14:09 • 9796 просмотра
Возврата к отношениям с Украиной, когда все решалось по «звонку в Варшаву», уже не будет - канцелярия президента Польши9 ноября, 15:14 • 28943 просмотра
Киев столкнулся с 70% отключений электроэнергии 9 ноябряPhoto16:21 • 8980 просмотра
публикации
Зима 2025–2026: какие цвета будут в моде в этом сезонеPhoto
Эксклюзив
9 ноября, 08:00 • 82382 просмотра
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
Эксклюзив
8 ноября, 08:00 • 145817 просмотра
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Эксклюзив
7 ноября, 15:32 • 175764 просмотра
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Эксклюзив
7 ноября, 14:58 • 125482 просмотра
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
Эксклюзив
7 ноября, 13:59 • 102692 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Александр Сырский
Кит Келлог
Александр Усик
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Сумская область
Польша
Реклама
УНН Lite
Одни из самых "крутых" киноавтомобилей Голливуда выставляют на аукционPhoto8 ноября, 14:30 • 31655 просмотра
Экс-жена магната недвижимости Майкла Фукса просит суд Британии отправить бизнесмена в тюрьмуPhoto7 ноября, 17:09 • 70511 просмотра
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo7 ноября, 17:00 • 138067 просмотра
"Вайб-кодинг" стало словом 2025 года по версии Collins: что оно означает7 ноября, 11:01 • 74390 просмотра
Принц Гарри извинился перед Канадой за кепку «Доджерс» на матче World Series 20257 ноября, 09:56 • 82684 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Крылатая ракета Storm Shadow
ATACMS

Все в мире боятся Трампа, но не Украина, потому что мы не враги США - Зеленский

Киев • УНН

 • 732 просмотра

По словам Президента, наши страны имеют глубокие общие ценности, в отличие от России. Он также опроверг, что Трамп отказался от идеи передачи Киеву ракет Tomahawk.

Все в мире боятся Трампа, но не Украина, потому что мы не враги США - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский "не боится" президента США Дональда Трампа, в отличие от других западных лидеров, так как имеет "нормальные", "деловые" и "конструктивные" отношения с главой Белого дома. Об этом он заявил в интервью The Guardian, сообщает УНН.

Детали

Зеленский опроверг утверждения о том, что Трамп отверг идею передачи Украине ракет Tomahawk после их встречи в Белом доме в октябре.

Он ничего не отверг. Я уверен

- сказал глава государства.

По его словам, "все в мире" боятся Трампа.

Это правда. ... Нет, мы не враги Америки. Мы друзья. Так почему мы должны бояться? Трампа избрал его народ. Мы должны уважать выбор, сделанный американским народом, так же, как меня избрал мой народ. США являются нашим стратегическим партнером на многие годы, возможно, даже десятилетия и столетия

- подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что эти две страны имеют глубокие общие ценности, в отличие от "империалистической" и ревизионистской России.

Напомним

В октябре Пентагон одобрил предоставление Украине дальнобойных ракет Tomahawk, считая, что это не повлияет на американские запасы. Однако окончательное решение остается за президентом Дональдом Трампом, который колеблется из-за возможного влияния на отношения с США и Россией.

Зеленский раскрыл позицию Трампа по войне и санкциям против российских нефтяных компаний27.10.25, 09:15 • 5883 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Пентагон
Белый дом
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина