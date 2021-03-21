"Все очень плохо": в Николаеве вводят жесткий карантин
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. В Николаеве с 24 марта вводят жесткий карантин из-за критического увеличения количества больных COVID-19. Об этом сообщил председатель Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким, пишет УНН.
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“Все очень плохо, мы уверенно идем к красной зоне. Поэтому мы провели внеочередное заседание региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Николаевской ОГА, где присутствовал мэр Николаева Александр Сенкевич. Для стабилизации ситуации мы приняли следующее решение — вводим более строгие карантинные ограничения в рамках оранжевой зоны, которые вступают в силу с 01.00 24 марта и будут действовать до 4 апреля включительно”, — сказал Ким.
Детали
В частности, будет запрещенна:
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- работу учреждений культуры (кинотеатров, театры, музеи, концертные залы);
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- торгово-развлекательных центров (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии);
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- проведения религиозных богослужений (если не обеспечена площадь помещения не менее 10 м на 1 человека);
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- массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других).
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Кроме того, заведения общественного питания будут работать исключительно на вынос; парикмахерские, салоны красоты — по предварительной записи. Также будут работать детские сады, а школа после каникул вернутся к учебе — но дистанционно.
Все предприятия и организации бюджетной сферы переходят на дистанционную работу. Частный бизнес также должен максимально перейти на дистанционную форму работы. Кроме предприятий критической инфраструктуры.
Общественный транспорт будет работать в обычном режиме. С соблюдением строгих норм перевозки пассажиров и масочного режима. С заполненностью мест для сидения на 50%.
Относительно рынков, то они будут работать еще неделю — до 29 марта. Однако будут проводиться постоянные рейды с привлечением специалистов Госпродпотребслужбы и Национальной полиции Украины. И в случае несоблюдения карантинных требований — их также закроют.
На данный момент ограничения касаются только города Николаева, в случае ухудшения ситуации в области будут приняты соответствующие решения.
Дополнение
Всего в Николаевской области зафиксировано 48 274 больных COVID-19, из них 353 за последние сутки. В том числе в Николаеве — 31 949 (+240).
Как сообщал УНН ранее, по состоянию на 21 марта в Украине лабораторно подтверждено 1 546 363 случая COVID-19, из них за сутки — 11 145.