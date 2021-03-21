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"Все дуже погано": у Миколаєві запроваджують жорсткий карантин

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. У Миколаєві з 24 березня запроваджують жорсткіший карантин через критичне збільшення кількості хворих на COVID-19. Про це повідомив голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім, пише УНН.

Цитата

“Все дуже погано, ми впевнено йдемо до червоної зони. Тому ми провели позачергове засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій при Миколаївській ОДА, де був присутній міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич. Для стабілізації ситуації ми прийняли наступне рішення — вводимо більш суворі карантинні обмеження в рамках помаранчевої зони, які набирають чинності з 01.00 24 березня та будуть діяти до 4 квітня включно”, — сказав Кім.

Деталі

Зокрема, буде заборонено:

  • роботу закладів культури (кінотеатрів, театри, музеї, концертні зали);
  • торговельно-розважальних центрів (окрім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів з продажу засобів гігієни та побутової хімії);
  • проведення релігійних богослужінь (якщо не забезпечена площа приміщення не менше 10 м² на 1 особу);
  • масових заходів (розважальних, спортивних, культурних, рекламних та інших).

Крім того, заклади громадського харчування працюватимуть виключно на виніс; перукарні, салони краси — за попереднім записом. Також працюватимуть дитячі садочки, а школи після канікул повернуться до навчання — але дистанційно.

Усі підприємства та організації бюджетної сфери переходять на дистанційну роботу. Приватний бізнес також повинен максимально перейти на дистанційну форму роботи. Окрім підприємств критичної інфраструктури.

Громадський транспорт працюватиме в звичному режимі. З дотриманням суворих норм перевезення пасажирів та маскового режиму. Із заповненістю місць для сидіння на 50%.

Щодо ринків, то вони працюватимуть ще тиждень — до 29 березня. Проте будуть проводитись постійні рейди із залученням фахівців Держпродспоживслужби та Національної поліції України. І у разі недотримання карантинних вимог — їх також закриють.

На цей момент обмеження стосуються лише міста Миколаєва, в разі погіршення ситуації в області будуть прийняті відповідні рішення.

Доповнення

Загалом в Миколаївській області зафіксовано 48 274 хворих на COVID-19, з них 353 за останню добу. В тому числі у Миколаєві — 31 949 (+240).

Як повідомляв УНН раніше, станом на 21 березня в Україні лабораторно підтверджено 1 546 363 випадки COVID-19, з них за добу — 11 145.

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