ВС: военные пенсии сохраняются в случае мобилизации

"Истец является военным пенсионером по выслуге лет и получает пенсию в соответствии с Законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц". В 2014-2016 годы истец проходил военную службу по мобилизации в Вооруженных Силах Украины. Позже он заключил контракты о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Украины ", - говорится в сообщении.



Как отмечается, решением ГУ ПФУ установлено, что у истца, который получает пенсию за выслугу лет, за период прохождения военной службы в Вооруженных Силах Украины по контракту образовалась переплата пенсии в размере более 19 тыс. грн. Управление Пенсионного фонда Украины решило осуществлять взыскание с пенсии истца в размере 10% пенсии ежемесячно до полного погашения переплаты.



Верховный Суд сформировал правовую позицию, согласно которой за гражданами Украины, которые являются военными пенсионерами и имеют подписанные контракты на прохождение военной службы во время особого периода, сохраняются гарантии по выплате пенсий, предусмотренные положением ч. 3 ст. 2 Закона Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

Как сообщал УНН, в Украине на сегодня уже получили перечисленные пенсии около 316 тыс. военных пенсионеров, составляет около 60% от общего количества военных пенсионеров, которым будут перечислены пенсии.