Підвищені пенсії вже отримали 60% військових - Розенко

КИЇВ. 11 квітня. УНН. В Україні на сьогодні вже отримали перераховані пенсії близько 316 тис. військових пенсіонерів, що становить близько 60% від загальної кількості військових пенсіонерів, яким буде перераховано пенсії. Про це сьогодні сказав віце-прем'єр-міністр Павло Розенко під час селекторної наради з питань перерахунку пенсій військовим, передає кореспондент УНН.