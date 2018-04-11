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Підвищені пенсії вже отримали 60% військових - Розенко

Підвищені пенсії вже отримали 60% військових - Розенко

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 квітня. УНН. В Україні на сьогодні вже отримали перераховані пенсії близько 316 тис. військових пенсіонерів, що становить близько 60% від загальної кількості військових пенсіонерів, яким буде перераховано пенсії. Про це сьогодні сказав віце-прем'єр-міністр Павло Розенко під час селекторної наради з питань перерахунку пенсій військовим, передає кореспондент УНН.

“З 544 тис. військових пенсіонерів, які мають отримати відповідний перерахунок, станом на зараз вже отримують відповідні виплати біля 316 тис. пенсіонерів. Тобто, це близько 60% військових пенсіонерів вже отримали свої повноцінні перераховані пенсії”, — сказав він.

На сьогодні, за словами Розенка, ще є затримки з отриманням від силових структур довідок про перерахунок пенсії. Зокрема, уточнив він, у повному обсязі надійшли такі довідки від Нацгвардії, від Міноборони отримано 99% довідок, МВС — 97%, а найменше довідок про перерахунок пенсій надійшло від СБУ, Мінінфраструктури, Мін’юсту, УДО.

Віце-прем’єр наголосив, що до 1 травня мають бути перераховані всі пенсії військовим пенсіонерам.

Як повідомляв УНН, у квітні військові пенсіонери отримають доплати до пенсій.

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