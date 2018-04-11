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Повышенные пенсии уже получили 60% военных - Розенко

Повышенные пенсии уже получили 60% военных - Розенко

Киев  •  УНН

 • 13942 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. В Украине на сегодняшний день уже получили перечисленные пенсии около 316 тыс. военных пенсионеров, что составляет около 60% от общего количества военных пенсионеров, которым будут перечислены пенсии. Об этом сказал вице-премьер-министр Павел Розенко во время селекторного совещания по вопросам перерасчета пенсий военным, передает корреспондент УНН.

"Из 544 тыс. военных пенсионеров, которые должны получить соответствующий перерасчет, по состоянию на сейчас уже получают соответствующие выплаты около 316 тыс. пенсионеров. То есть около 60% военных пенсионеров уже получили свои полноценные перечислены пенсии", - сказал он.

На сегодня, по словам Розенко, еще есть задержки с получением от силовых структур справок о перерасчете пенсии. В частности, уточнил он, в полном объеме поступили такие справки от Нацгвардии, от Минобороны получено 99% справок, МВД - 97%, а меньше всего справок о перерасчете пенсий поступило от СБУ, Мининфраструктуры, Минюста, УГО.

Вице-премьер отметил, что до 1 мая должны быть перечислены все пенсии военным пенсионерам.

Как сообщал УНН, в апреле военные пенсионеры получат доплаты к пенсиям.

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