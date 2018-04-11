Повышенные пенсии уже получили 60% военных - Розенко

"Из 544 тыс. военных пенсионеров, которые должны получить соответствующий перерасчет, по состоянию на сейчас уже получают соответствующие выплаты около 316 тыс. пенсионеров. То есть около 60% военных пенсионеров уже получили свои полноценные перечислены пенсии", - сказал он.

На сегодня, по словам Розенко, еще есть задержки с получением от силовых структур справок о перерасчете пенсии. В частности, уточнил он, в полном объеме поступили такие справки от Нацгвардии, от Минобороны получено 99% справок, МВД - 97%, а меньше всего справок о перерасчете пенсий поступило от СБУ, Мининфраструктуры, Минюста, УГО.

Вице-премьер отметил, что до 1 мая должны быть перечислены все пенсии военным пенсионерам.

Как сообщал УНН, в апреле военные пенсионеры получат доплаты к пенсиям.