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ВС: військові пенсії зберігаються у разі мобілізації

ВС: військові пенсії зберігаються у разі мобілізації

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. У разі призову пенсіонерів з числа військовослужбовців на військову службу під час мобілізації, на особливий період або прийняття на військову службу за контрактом на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення виплата пенсій не припиняється. Як повідомляє прес-центр Судової влади України, такого висновку дійшов Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду, розглянувши справу за позовом громадянина до управління Пенсійного фонду України, передає УНН.

"Позивач є військовим пенсіонером за вислугою років та отримує пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб". У 2014–2016 роки позивач проходив військову службу під час мобілізації у Збройних Силах України. Пізніше він уклав контракти про проходження військової служби у Збройних Силах України", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, рішенням ГУ ПФУ встановлено, що у позивача, який одержує пенсію за вислугу років, за період проходження військової служби у Збройних Силах України за контрактом утворилася переплата пенсії в розмірі понад 19 тис. грн. Управління Пенсійного фонду України вирішило здійснювати стягнення з пенсії позивача в розмірі 10 % пенсії щомісяця до повного погашення переплати.

Верховний Суд сформував правову позицію, згідно з якою за громадянами України, які є військовими пенсіонерами і мають підписані контракти на проходження військової служби під час особливого періоду, зберігаються гарантії щодо виплати пенсій, передбачені положенням ч. 3 ст. 2 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

Як повідомляв УНН, в Україні на сьогодні вже отримали перераховані пенсії близько 316 тис. військових пенсіонерів, що становить близько 60% від загальної кількості військових пенсіонерів, яким буде перераховано пенсії.

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