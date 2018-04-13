ВС: військові пенсії зберігаються у разі мобілізації

"Позивач є військовим пенсіонером за вислугою років та отримує пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб". У 2014–2016 роки позивач проходив військову службу під час мобілізації у Збройних Силах України. Пізніше він уклав контракти про проходження військової служби у Збройних Силах України", - йдеться у повідомленні.



Як зазначається, рішенням ГУ ПФУ встановлено, що у позивача, який одержує пенсію за вислугу років, за період проходження військової служби у Збройних Силах України за контрактом утворилася переплата пенсії в розмірі понад 19 тис. грн. Управління Пенсійного фонду України вирішило здійснювати стягнення з пенсії позивача в розмірі 10 % пенсії щомісяця до повного погашення переплати.



Верховний Суд сформував правову позицію, згідно з якою за громадянами України, які є військовими пенсіонерами і мають підписані контракти на проходження військової служби під час особливого періоду, зберігаються гарантії щодо виплати пенсій, передбачені положенням ч. 3 ст. 2 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

Як повідомляв УНН, в Україні на сьогодні вже отримали перераховані пенсії близько 316 тис. військових пенсіонерів, що становить близько 60% від загальної кількості військових пенсіонерів, яким буде перераховано пенсії.