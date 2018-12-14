ВС планирует весной расширить свой состав

"Мы ждем резервы, с нетерпением ждем пополнения Верховного Суда. Думаем, что уже весной будем вручать новые мантии судей Верховного Суда", - отметила председатель ВС.



Следует отметить, что в июле текущего года Высший совет правосудия согласовала количество судей в Верховном суде в составе 196 штатных единиц. В частности: в Кассационном административном суде - 56, в Кассационном суде - 45, в Кассационном уголовном суде - 42, в Кассационном гражданском суде - 53.



Напомним, новый Верховный Суд официально начал свою работу 15 декабря 2017.



Верховный Суд отказал в открытии производства по делу об обжаловании законов о налогообложении и растаможка ввозимых авто.