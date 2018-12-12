Верховний Суд відмовив в оскарженні законів про розмитнення "євроблях"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Верховний Суд відмовив у відкритті провадження у справі щодо оскарження законів про оподаткування та розмитнення ввезених авто. Про це повідомила прес-служба Верховного Суду, передає УНН.
"Верховний Суд відмовив у відкритті провадження у справі за позовом ГО "Бюро добрих справ" до Президента України та Верховної Ради України про визнання протиправними дій ВРУ щодо прийняття у першому читанні та за основу законопроектів "Про внесення змін до податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів" (реєстраційний № 8487 від 15 червня 2018 року) і "Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України" (реєстраційний № 8488 від 15 червня 2018 року), визнання цих нормативно-правових актів незаконними та скасування їх", - повідомили в суді.
Згідно з повідомленням суду, позивач стверджував, що законопроекти були ухвалені з порушенням регламенту Верховної Ради України. На думку позивача, Президент України мав накласти вето на вказані законопроекти, проте підписав їх.
Верховний Суд дійшов висновку, що юрисдикція адміністративних судів не поширюється на спори про визнання протиправними дій чи бездіяльності, скасування законопроектів, якщо було порушено встановлену Конституцією України процедуру їх розгляду, ухвалення або набрання ними чинності.
Суд зауважив, що парламент при розгляді та прийнятті законів не виконує владних управлінських функцій, а реалізовує свої повноваження щодо законодавчої діяльності. Це стосується і повноважень Президента України щодо підписання законів, прийнятих Верховною Радою України.
Суд роз’яснив, що розгляд справи про відповідність Конституції України законів України, якщо була порушена встановлена Конституцією України, відноситься до повноважень Конституційного Суду України.
Також у суді додали, що ухвала може бути оскаржена до Великої Палати Верховного Суду протягом п’ятнадцяти днів з дня її підписання.
Нагадаємо, з дня набуття чинності законів про акцизи на легкові автомобілі, а також про посилення контролю над переміщенням і використанням в Україні автомобілів на іноземній реєстрації станом на 2 грудня офіційно розмитнили лише 74 автомобілі на єврономерах.
25 листопада набули чинності закони № 8487 і № 8488 про акцизи на легкові автомобілі, а також про посилення контролю над переміщенням і використанням автомобілів на іноземній реєстрації.
Після підписання Президентом Петром Порошенком законів щодо "євроблях" власники автомобілів на єврономерах вийшли на акції на кордоні.