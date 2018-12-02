За новими правилами розмитнення в Україні оформили лише 74 авто

КИЇВ. 2 грудня. УНН. З дня набуття чинності законів про акцизи на легкові автомобілі, а також про посилення контролю над переміщенням і використанням в Україні автомобілів на іноземній реєстрації, офіційно розмитнили лише 74 автомобілі на єврономерах, про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомила речниця Державної фіскальної служби Наталія Непряхіна.