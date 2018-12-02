За новими правилами розмитнення в Україні оформили лише 74 авто

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. З дня набуття чинності законів про акцизи на легкові автомобілі, а також про посилення контролю над переміщенням і використанням в Україні автомобілів на іноземній реєстрації, офіційно розмитнили лише 74 автомобілі на єврономерах, про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомила речниця Державної фіскальної служби Наталія Непряхіна.

За її словами, з 26 листопада в Україні оформлено 74 авто, які були ввезені в митних режимах тимчасового транзиту. Найбільше "євроблях" розмитнили на Чернівецькій митниці – 55 шт.

За словами Непряхіної, загалом сума від розмитнення 74 авто складає 4, 675 млн грн, зокрема 119 тис. грн – штрафи за порушення режиму тимчасового ввезення або транзиту авто, які власники "євроблях" заплатили при розмитненні своїх авто.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: За чотири дні розмитнено лише 15 авто на "євробляхах"

Нагадаємо, 25 листопада набули чинності закони № 8487 і № 8488 про акцизи на легкові автомобілі, а також про посилення контролю над переміщенням і використанням автомобілів на іноземній реєстрації.

Зазначимо, після підписання Президентом Петром Порошенком законів щодо "євроблях" власники автомобілів на єврономерах вийшли на акції на кордоні. 28 листопада, усі під’їзні шляхи, які ведуть до пунктів пропуску на західному кордоні і які були заблоковані протестувальниками, повністю розблоковані.

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