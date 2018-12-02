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По новым правилам растаможки в Украине оформили только 74 авто

По новым правилам растаможки в Украине оформили только 74 авто

Киев  •  УНН

 • 37795 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Со дня вступления в силу законов об акцизах на легковые автомобили, а также об усилении контроля над перемещением и использованием в Украине автомобилей на иностранном регистрации, официально растаможили лишь 74 автомобили на еврономерах, об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщила пресс-секретарь Государственной фискальной службы Наталья Непряхина.

По ее словам, с 26 ноября в Украине оформлено 74 авто, которые были ввезены в таможенных режимах временного транзита. Больше всего "евроблях" растаможку прошли на Черновицкой таможни - 55 шт.

По словам Непряхиной, в общем сумма от растаможивания 74 авто составляет 4, 675 млн грн, в том числе 119 тыс. грн - штрафы за нарушение режима временного ввоза или транзита авто, которые владельцы "евроблях" заплатили при растаможивании своих авто.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За четыре дня растаможено всего 15 авто на "евробляхах"

Напомним, 25 ноября вступили в силу законы № 8487 и № 8488 об акцизах на легковые автомобили, а также об усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей на иностранном регистрации.

Отметим, после подписания Президентом Петром Порошенко законов по "евробляхах" владельцы автомобилей на еврономерах вышли на акции на границе. 28 ноября, все подъездные пути, ведущие к пунктам пропуска на западной границе и которые были заблокированы протестующими, полностью разблокированы.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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