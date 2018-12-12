Верховный Суд отказал в обжаловании законов о растаможивании "евроблях"

"Верховный Суд отказал в открытии производства по делу по иску ОО "Бюро добрых дел" к Президенту Украины и Верховной Раде Украины о признании противоправными действий ВР о принятии в первом чтении и за основу законопроектов "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств" (регистрационный № 8487 от 15 июня 2018 года) и "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины" (Регистрационный № 8488 от 15 июня 2018 года), признание этих нормативно-правовых актов незаконными и отмене их", - сообщили в суде.

Согласно сообщению суда, истец утверждал, что законопроекты были приняты с нарушением регламента Верховной Рады Украины. По мнению истца, Президент Украины должен наложить вето на указанные законопроекты, однако подписал их.

Верховный Суд пришел к выводу, что юрисдикция административных судов не распространяется на споры о признании противоправными действий или бездействия, отмене законопроектов, если была нарушена установленная Конституцией Украины процедура их рассмотрения, принятия или вступления в силу.

Суд отметил, что парламент при рассмотрении и принятии законов не выполняет властных управленческих функций, а реализует свои полномочия по законодательной деятельности. Это касается и полномочий Президента Украины относительно подписания законов, принятых Верховной Радой Украины.

Суд разъяснил, что рассмотрение дела о соответствии Конституции Украины законов Украины, если была нарушена установленная Конституцией Украины, относится к полномочиям Конституционного Суда Украины.

Также в суде добавили, что решение может быть обжаловано в Большой Палате Верховного Суда в течение пятнадцати дней со дня его подписания.

Напомним, со дня вступления в силу законов об акцизах на легковые автомобили, а также об усилении контроля над перемещением и использованием в Украине автомобилей на иностранной регистрации по состоянию на 2 декабря официально растаможили лишь 74 автомобиля на еврономер.

25 ноября вступили в силу законы № 8487 и № 8488 об акцизах на легковые автомобили, а также об усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей на иностранном регистрации.

После подписания Президентом Петром Порошенко законов относительно "евроблях" владельцы автомобилей на еврономерах вышли на акции на границу.