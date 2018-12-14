ВС планує навесні розширити свій склад
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Навесні 2019 року Верховний Суд України буде поповнений новими суддями. Про це заявила голова Верховного Суду Валентина Данішевська під час конференції в Києві, передає кореспондент УНН.
"Ми чекаємо резерви, з нетерпінням чекаємо поповнення Верховного Суду. Думаємо, що вже навесні будемо вручати нові мантії суддям Верховного Суду", - зазначила голова ВС.
Слід зазначити, що в липні поточного року Вища рада правосуддя погодила кількість суддів у Верховному cуді в складі 196 штатних одиниць. Зокрема: у Касаційному адміністративному суді - 56, у Касаційному господарському суді - 45, у Касаційному кримінальному суді - 42, у Касаційному цивільному суді – 53.
Нагадаємо, новий Верховний Суд офіційно розпочав свою роботу 15 грудня 2017 року.
Верховний Суд відмовив у відкритті провадження у справі щодо оскарження законів про оподаткування та розмитнення ввезених авто.