ВСЮ принял решение о своей реорганизации
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Высший совет юстиции принял решение о реорганизации в Высший совет правосудия, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ВСЮ.
"Высший совет юстиции только что на заседании принял решение о начале реорганизации Высшего совета юстиции в Высший совет правосудия", - говорится в сообщении.
В частности, ВСЮ образовал Комиссию по вопросам реорганизации, а также утвердил порядок осуществления мероприятий, в том числе по государственной регистрации Высшего совета правосудия.
Напомним, в Украине вступил в силу закон о Высшем совете правосудия.
Как сообщал УНН, Верховная Рада 21 декабря приняла во втором чтении закон "О Высшем совете правосудия". 3 января 2017 г. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О Высшем совете правосудия".