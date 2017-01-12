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ВСЮ принял решение о своей реорганизации

ВСЮ принял решение о своей реорганизации

Киев • УНН

 • 8838 просмотра

КИЕВ. 12 января. УНН. Высший совет юстиции принял решение о реорганизации в Высший совет правосудия, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ВСЮ.

"Высший совет юстиции только что на заседании принял решение о начале реорганизации Высшего совета юстиции в Высший совет правосудия", - говорится в сообщении.

В частности, ВСЮ образовал Комиссию по вопросам реорганизации, а также утвердил порядок осуществления мероприятий, в том числе по государственной регистрации Высшего совета правосудия.

Напомним, в Украине вступил в силу закон о Высшем совете правосудия.

Как сообщал УНН, Верховная Рада 21 декабря приняла во втором чтении закон "О Высшем совете правосудия". 3 января 2017 г. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О Высшем совете правосудия".

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