ВРЮ ухвалила рішення про свою реорганізацію
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Вища рада юстиції ухвалила рішення про реорганізацію у Вищу раду правосуддя, передає УНН з посиланням на прес-службу ВРЮ.
"Вища рада юстиції щойно на засіданні прийняла рішення про початок реорганізації Вищої ради юстиції у Вищу раду правосуддя", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, ВРЮ утворила Комісію з питань реорганізації, а також затвердила порядок здійснення заходів, в тому числі з державної реєстрації Вищої ради правосуддя.
Нагадаємо, в Україні набув чинності закон про Вищу раду правосуддя.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада 21 грудня ухвалила у другому читанні закон “Про Вищу раду правосуддя”. 3 січня 2017 року Президент України Петро Порошенко підписав закон “Про Вищу раду правосуддя”.