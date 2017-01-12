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ВРЮ ухвалила рішення про свою реорганізацію

ВРЮ ухвалила рішення про свою реорганізацію

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 січня. УНН. Вища рада юстиції ухвалила рішення про реорганізацію у Вищу раду правосуддя, передає УНН з посиланням на прес-службу ВРЮ.

"Вища рада юстиції щойно на засіданні прийняла рішення про початок реорганізації Вищої ради юстиції у Вищу раду правосуддя", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, ВРЮ утворила Комісію з питань реорганізації, а також затвердила порядок здійснення заходів, в тому числі з державної реєстрації Вищої ради правосуддя.

Нагадаємо, в Україні набув чинності закон про Вищу раду правосуддя.

Як повідомляв УНН, Верховна Рада 21 грудня ухвалила у другому читанні закон “Про Вищу раду правосуддя”. 3 січня 2017 року Президент України Петро Порошенко підписав закон “Про Вищу раду правосуддя”.

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