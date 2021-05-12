Вручили копию подозрения: Медведчук вышел из Офиса генпрокурора

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“Ознакомились с тем сообщением, которое нам вручили, причем вручили не уведомление в том смысле, как это предусматривает КПК, а нам дали экземпляр. Потому что следствие считает, что нам сообщили еще вчера. С материалами еще полностью не ознакомились, для этого нам нужно время”, — сказал Коваль.

По его словам, сообщили о подозрении по ст. 111 (государственная измена) и ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК.

Медведчук заявил, что ознакомился и принял копию подозрения.

Что было раньше

Медведчук сегодня, 12 мая прибыл в Офис генпрокурора для участия в следственных действиях.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку сообщено о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.

Глава Службы безопасности Иван Баканов сообщил, что Тарас Козак сегодня сейчас находится на территории Российской Федерации, Виктор Медведчук находится в Украине.

По словам Баканова, подозрение Медведчуку направили по его месту жительства и в Верховную Раду.

Напомним, Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по санкциям против Медведчука, его жены и других лиц.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение применить санкции в отношении Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко из-за финансирования терроризма.



Что же касается Козака, то Президент Владимир Зеленский еще 2 февраля ввел против него персональные санкции.

Санкции будут действовать 5 лет. Также санкции наложены на ряд предприятий медиахолдинга “Новости”, куда также входят телеканалы “ZIK” и “NewsOne”, 112-канал. Под санкции попали: “Новые коммуникации” — ZIK, “НОВОСТИ 24 ЧАСА” — “ПАРТНЕР ТВ”, “ЛИДЕР ТВ”, “ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ ”112-ТВ", ”ТВ ВЫБОР“ - 112 канал, ”НОВЫЙ ФОРМАТ ТВ“ - основатель Тарас Козак, “Ариадна ТВ” — владелец Тарас Козак.