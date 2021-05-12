Вручили копію підозри: Медведчук вийшов із Офісу генпрокурора

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“Ознайомилися з тим повідомленням, яке нам вручили, причому вручили не повідомлення в тому розумінні, як це передбачає КПК, а нам дали примірник. Тому що слідство вважає, що нас повідомили ще вчора. З матеріалами ще повністю не ознайомилися, для цього нам потрібен час”, — сказав Коваль.

За його словами, повідомили про підозру за ст. 111 (державна зрада) та ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.

Медведчук заявив, що ознайомився та взяв копію підозри.

Що було раніше

Медведчук сьогодні, 12 травня прибув до Офісу Генпрокурора для участі в слідчих діях.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку повідомлено про підозру у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.

Голова Служби безпеки Іван Баканов повідомив, що Тарас Козак на сьогодні зараз знаходиться на території Російської Федерації, Віктор Медведчук перебуває в Україні.

За словами Баканова, підозру Медведчуку направили за його місцем проживання та до Верховної Ради.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти Медведчука, його дружини та інших осіб.

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що Рада національної безпеки і оборони України прийняла рішення застосувати санкції щодо Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко через фінансування тероризму.



Що ж стосується Козака, то Президент Володимир Зеленський ще 2 лютого запровадив проти нього персональні санкції.

Санкції діятимуть 5 років. Також санкції накладені на низку підприємств медіахолдингу “Новини”, куди також входять телеканали “ZIK” і “NewsOne”, 112-канал. Під санкції потрапили: “Нові комунікації” — ZIK, “НОВИНИ 24 ГОДИНИ” — “ПАРТНЕР ТВ”, “ЛІДЕР ТВ”, “ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ “112-ТВ”, “ТВ ВИБІР” — 112 канал, “НОВИЙ ФОРМАТ ТВ” — засновник Тарас Козак, “АРІАДНА ТВ” — власник Тарас Козак.